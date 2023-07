In Ehe-Krise: Amira Pocher genießt Abend in Wien an der Seite eines anderen Mannes

Von: Volker Reinert

In ihrem gemeinsamen Podcast „Die Pochers!“ haben Amira und Oliver Pocher zugegeben, dass sie derzeit mit Eheproblemen zu kämpfen haben. Jetzt wurde die 30-Jährige an der Seite eines anderen Mannes gesehen.

Wien - Eigentlich ist ja nichts dabei. Moderatorin Amira Pocher (30) hat eine Gala in Wien besucht und wurde an der Seite eines Mannes bei einem Dinner fotografiert. Eigentlich – denn aktuell befinden sich Oliver Pocher (45) und seine Frau in einer Ehe-Krise, wie das Paar in ihrem Podcast „Die Pochers!“ zugegeben hat. Fans der beiden spekulieren nun, ob die Ehe der beiden noch zu retten ist.

Amira Pocher: In rotem Abendkleid beim Dinner ohne Ehemann Olli

Die Pochers, die seit 2019 verheiratet sind und zwei Söhne haben, galten als das Traumpaar schlechthin im deutschen TV. Doch in ihrem Podcast sprachen der Moderator und die gebürtige Österreicherin offen und ernst über ihre Eheprobleme. Es sei „im Moment schwierig“, so die 30-Jährige. Auch trägt Amira Pocher, wohl schon seit einigen Wochen, nicht mehr ihren Ehering. Und obwohl die Krise schon länger und „nicht erst seit gestern“ vorherrscht, wollen Amira und Oliver Pocher um ihre Ehe kämpfen.

Nun wurde Amira auf eine Gala in Wien gesehen – und das ohne ihren Ehemann. In einem atemberaubenden roten Abendkleid strahlte die „Prominent“-Moderatorin an der Seite eines anderen Mann namens Orni Diyab. Dieser postete ein gemeinsames Bild in seiner Story auf Instagram und verlinkte Amira. Versehen hat er seine Story mit einem Herz-Hände-Emoji.

Fans spekulieren über die Ehe der Pochers

Doch ob das gemeinsame Foto von Amira und Orni etwas Ernstes zu bedeutet hat, ist fragwürdig. Schließlich wird auf Galas viel mit anderen Gästen und Freunden für Fotos posiert. Fans der Pochers hoffen jedenfalls darauf, dass Amira und Oliver ihre Ehe retten können. Unter dem letzten Instagram-Bild von Amira am 21. Juni 2023 häufen sich die Kommentare, wie es mit der Pocher‘schen Ehe wohl weitergeht. Ein Fan schreibt beispielsweise: „Sie (macht) den Eindruck, als sei irgendwas nicht in Ordnung. Man sieht sie nur noch alleine, von Olli postet sie nichts mehr...“.

Amira ohne Oliver Pocher in Wien. Auf einer Gala posierte sie neben Orni Diyab. © IMAGO / Sven Simon & Instagram/ornidiyab

Die meisten Fans wollen eine mögliche Trennung nicht wahrhaben: „Hoffentlich bekommt ihr das alles wieder hin! Ihr seid so ein tolles, cooles & unschlagbares Paar“, „Mir blutet das Herz nach dem gestrigen Podcast. Man hört raus, dass es bei Amira schon lang vorbei ist und Olli irgendwie noch hofft, aber auch resigniert klingt. Extrem schade, ich hoffe, Ihr schafft es noch irgendwie die Kurve zu kriegen!!!“ und „Bitte kämpft um eure Ehe! Ihr schafft das!“, schreiben die Fans. Ablenkung hat Amira Pocher in der nächsten Zeit auf jeden Fall. Sie hat einen neuen Job an Land gezogen und moderiert auf VOX bald eine Dating-Show. Verwendete Quellen: bunte.de, Instagram/ornidiyab, Instagram/amirapocher