Ehe nur Fake gewesen? Notar bestätigt, dass Melanie Müller nie verheiratet war

Im November 2021 trennten sich Melanie Müller und Mike Blümer. Seitdem überschlagen sich die Meldungen über die ehemalige Bachelor-Kandidatin. Erst zeigt sie im Netz ihren Neuen, jetzt will sie mit Mike niemals verheiratet gewesen sein.

14 Jahre lang gingen Melanie Müller (33, alle News zu deutschen Stars auf der Themenseite) und Mike Blümer (55) gemeinsam durchs Leben. Im November letzten Jahres gaben sie dann offiziell ihre Trennung - und somit auch das Ende ihrer Ehe - bekannt. Doch nun meint die Reality-TV-Darstellerin, es habe nie eine Ehe gegeben, wie tz.de berichtet.

Melanie Müller Reality-TV-Star Geboren 10. Juni 1988 (Alter 33 Jahre), Oschatz TV-Sendungen u.a. Like Me – I’m Famous, Das große Backen - Promispezial, Malle muss laut Eltern Gabriela Müller, Alfons Müller

Melanie Müller will sich von Prinz Frédéric von Anhalt adoptieren lassen

Nach ihrer Trennung will sich Melanie Müller aus dem TV-Business zurückziehen. Ihr neuer Plan: Prinz Frédéric von Anhalt (78) soll sie adoptieren. Dabei gibt es jedoch ein Problem.

„Durch die beiden Kinder ist das weiterhin komplizierter als gedacht“, erklärt Prinz Frédéric gegenüber Bild.de. Denn will Prinz Frédéric Melanie Müller adoptieren, so muss er nach US-Recht auch deren beiden Kinder adoptieren. Vorher müsse allerdings geklärt werden, wer das Sorgerecht für Mia Rose (4) und Matty (2) besitzt.

Melanie Müller mit Mike Blümer beim 23. Leipziger Opernball 2017 © Imago

Und da kommt Melanies Eheschließung ins Spiel. Bild.de liegt ein Dokument vor, das genau diese infrage stellt. Das Dokument soll von einem Notar bescheinigt und von Melanie Müller selbst unterschrieben sein. „Ich bestätige hiermit, dass ich nie verheiratet war. Es gibt daher auch keine Scheidungsurkunden“, steht dort geschrieben.

War die Hochzeit, die am 24. November 2014 in Las Vegas vollzogen wurde, also nur gespielt? Auf RTL2 wurden damals in der Doku-Soap „Melanie Müller – Dschungelkönigin in Liebe“ sogar Szenen der angeblichen Hochzeit gezeigt.

Fake-Hochzeit? Mike Blümer nimmt Stellung

Laut Bild.de soll Mike Blümer aus allen Wolken gefallen sein, als er von dem Dokument erfahren habe. „Ich kann mir nicht vorstellen, warum sie das getan hat“, wundert sich der Musikproduzent. Immerhin seien nicht nur diverse Kameras, sondern auch Melanies Eltern als Augenzeugen bei der Trauung dabei gewesen.

„Die auch in Deutschland gültigen Eheunterlagen liegen außerdem vor. Daher glaube ich nicht, dass sie die Ehe nun vor Gericht verleugnen wird“, stellt er klar und fügt hinzu: „Einer Adoption unserer beiden Kinder würde ich nie zustimmen.“

Was sagt Melanie Müller?

Sie warte noch auf eine endgültige Aussage über die Rechtskraft ihrer Trauung. Sie selbst meint jedoch: „Diese Trauung wurde auch in Deutschland nicht anerkannt bzw. eingetragen.“ Sie gibt sogar zu, dass es nur darum gegangen sei, „Profit aus dieser Trauungszeremonie“ zu schlagen. Auf Instagram zeigte die Blondine längst den neuen Mann an ihrer Seite. Über Mike Blümer ist sie scheinbar hinweg.

