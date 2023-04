Ehe von Anna-Maria Zimmermann stand kurz vor dem Aus

Anna-Maria Zimmermanns Ehe stand während der Pandemie kurz vor dem Aus. Für die Sängerin und ihren Mann Christian war es die härteste Probe ihrer Beziehung.

Rietberg-Westerwiehe – Für Anna-Maria Zimmermann (34) und ihrem Mann Christian Tegeler (42) war der Lockdown ganz besonders heftig: „Wenn Corona noch ein halbes Jahr länger gewesen wäre, weiß ich nicht, ob wir noch ein Paar wären“. Die Schlagersängerin erzählt in einem Gespräch mit RTL, dass ihre Ehe im Lockdown kurz vor dem Aus stand.

Denn plötzlich mussten Anna und ihr Christian 24/7 Zeit miteinander verbringen - das kennt das Paar sonst so gar nicht. Die einstige DSDS-Kandidatin ist seit 2015 mit ihrem Langzeit-Partner Christian Tegeler verheiratet und das Paar hat zwei gemeinsame Söhne. Als die Welt durch die Pandemie zum Stillstand kam, änderte sich der Alltag der Familie komplett – Anna und Christian verbrachten plötzlich mehr Zeit zusammen als ihnen lieb war. „Wir sind beruflich eigentlich immer so aufgestellt gewesen, dass unsere Beziehung so gut funktioniert, weil jeder so seins macht“, erklärt der Schlagerstar weiter im Rahmen der Spendenreise für die „Nacht des Deutschen Schlagers“ in Mexiko.

„Das war eine Katastrophe“: Anna-Maria Zimmermann und ihr Mann gingen sich zuhause aus dem Weg

Während der Pandemie konnten sich die Eheleute schlichtweg nicht den Freiraum geben, den sie gebraucht hätten – das hat die Beziehung der beiden ganz schön auf die Probe gestellt: „Wir hatten eine harte Zeit“. In der Tat sei es die „härteste Probe“ für das Paar gewesen, plauderte Zimmermann außerdem im Podcast „Aber bitte mit Schlager“ aus.

„Das war eine Katastrophe, das war ganz schlimm“, offenbart Anna und erzählt, dass die zwei sich zuhause sogar schlichtweg aus dem Weg gingen: „Ich sag es euch ganz ehrlich, wir haben die Kinder abends ins Bett gesteckt und das war so: Ich geh nach oben Fernsehen gucken. Okay, ich unten“. Die Lockdown-Phase sowie die Ehe-Krise ist nun aber ein Glück überstanden - jetzt freuen sich Anna und ihr Christian auch wieder über gemeinsame Stunden. So begleitete der 42-jährige Koch seine Liebste auch zur Spendenreise nach Mexiko. „Jetzt machen wir endlich auch mal wieder zu zweit einen Ausflug, haben wir lange nicht gemacht“, freut sich die 34-Jährige.