Ehefrau Nada: „Bares für Rares“-Star Horst Lichter äußert sich zu Trennungsgerüchten

Teilen

„Bitte glaubt nicht alles, was in der Klatschpresse steht!!!“ - Mit diesem Aufruf hat sich Horst Lichter (61) kürzlich via Instagram und Facebook an seine Fans gewandt. Der „Bares für Rares“-Moderator will damit den Trennungsgerüchten ein Ende setzen, die über ihn und seine Ehefrau Nada Sosinska (50) derzeit kursieren.

Er melde sich in dieser „ganz persönlichen Sache“, da seine Ehe scheinbar gerade Thema in der Klatschpresse sei. Der Fernsehkoch gibt zu bedenken: „Nicht alles, was in Zeitschriften steht, stimmt auch.“ Zwar seien die Klatschblättchen sehr günstig, der Inhalt stimme aber „nun einmal wirklich nicht“.

Horst Lichter hofft, dass seine Ehe bis ans Lebensende hält

„Ganz nebenbei erwähnt, mein Schatz Nada und ich gehen jetzt im August in das 27. Jahr und das sehr erfolgreich, wie ich glaube. In der heutigen Zeit ist das schon sehr außergewöhnlich“, stellt der beliebte Moderator klar.

Das Paar, das im Jahr 2009 geheiratet hat, scheint es mit dem „Bund fürs Leben“ sehr ernst zu nehmen. So führt Lichter im Video weiter aus: „Und wir haben beide übrigens vor, das durchzuziehen, bis ich irgendwann mal dort oben bin. Irgendwann hoffe ich ja, dass ich mal da ankomme.“

Mit einer Video-Botschaft hat sich Trödelkönig Horst Lichter an seine Fans gewandt. Er bittet darum, Trennungsgerüchten keine Beachtung zu schenken. © IMAGO/Christoph Hardt

Die Fans pflichten ihm in den Kommentaren größtenteils bei. Sie freuen sich, dass Horst Lichter die Gerüchte so direkt angeht. Eine Nutzerin schreibt: „Da ich solche Hefte nicht lese, habe ich nichts mitbekommen. Glückwunsch für 27 Jahre Liebe und alles Glück der Welt für alle folgenden Jahre!“