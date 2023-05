Ehefrau über Rene Weller: Er war plötzlich nicht mehr ansprechbar

Schwierige Zeiten

Die Frau von René Weller (69) äußerte sich nun öffentlich über Persönliches. Ihr Ehemann ist ehemaliger deutscher Profi-Boxer und bekam fünf Mal die Auszeichnung als „Deutschlands Boxer des Jahres“. Doch seit dem Jahr 2014 ist René Weller an Demenz erkrankt. Regelmäßig spricht Ehefrau Marie Weller über seinen Gesundheitszustand und hält die Öffentlichkeit so auf dem Laufenden. Jetzt gibt sie neue Einblicke in das Leben des Ehepaares mit René Wellers Krankheit.

Ungewöhnlich private Einblicke

Maria Weller empfing ein Filmteam vom SWR bei sich zu Hause. Es ist in den Videos zu sehen, dass im Wohnzimmer ein Krankenbett aufgebaut ist. René Weller liegt in dem Bett und seine Frau sitzt an seiner Seite. Aus Gründen des Respekts ist das Gesicht des ehemaligen Box-Profis nicht zu sehen. Maria Weller erklärt: „Aktuell ist er ans Bett gefesselt, kann nicht mehr aufstehen.“ Trotzdem sorge sie dafür, dass ihr Mann mehrmals täglich aufrecht sitzt – Der Grund dafür ist ernst.

René Weller litt an einer Lungenentzündung

Erst vor zwei Wochen kam es zu einem Notfall: René Weller hatte nicht mehr reagiert und war nicht mehr ansprechbar. Daraufhin rief seine Frau einen Krankenwagen, der den 69-jährigen ins Krankenhaus brachte. Es stellte sich heraus, dass er an einer Lungenentzündung erkrankt war. Außerdem wurde Wasser im Herzbeutel festgestellt. Mittlerweile ist René Weller wieder zuhause, doch seine Frau erzählt: „Gestern Abend hat er meine Hand genommen und nicht mehr losgelassen und hat so ganz komisch geguckt. Ich glaube, er merkt, dass er krank ist und es tut ihm weh. Er hat auch mehrmals Tränen in den Augen, noch nie in seinem Leben war er so sensibel.“ Die Situation und die Pflege sind für Maria Weller sehr belastend: „Sie bekommen die Etappen mit, wie sich ein Mensch geistig verabschiedet von Ihnen.“