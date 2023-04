Ehefrau von Bushido: Anna-Maria Ferchichis Tochter ist hochsensibel

In ihrem gemeinsamen Podcast „Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi“ hat das Ehepaar Ferchichi über ein wichtiges Thema gesprochen: Die Hochsensibilität ihrer Tochter.

In ihrem Podcast „Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi – Der Bushido Podcast“ sprechen Bushido (44) und seine Ehefrau Anna-Maria (41) auch ernste Themen an. In einer aktuellen Folge haben sie darüber geredet, warum sie sich Sorgen um eine ihrer Töchter gemacht und für professionelle Hilfe entschieden haben.

„Es geht um unsere Tochter Leyla. Sie ist ein 2013er-Baujahr und die Zwillingsschwester von Djibbi“, erzählte Papa Bushido. Dass Laila ihre Welt auf eine ganz besondere Art wahrnimmt, sei ihnen schon früh aufgefallen. Sie habe eine extrem „liebe“ Art, neige zu Perfektionismus und würde sich stark anpassen. So würde sie beispielsweise bei Streitigkeiten immer eher nachgegeben.

Töchterchen Leyla ist hochsensibel

Hochsensibilität ist keine Krankheit und bislang auch keine klinische Diagnose. Nach heutigem Wissensstand handelt es sich um ein Persönlichkeitsmerkmal, das durchaus viele Menschen aufweisen. Hochsensible Menschen nehmen ihre Umwelt und Reize wie Geräusche, Gerüche oder Licht intensiver wahr als ihre Mitmenschen. Sie haben feine Antennen für alles, was um sie herum geschieht und nehmen sich vieles stärker zu Herzen.

Wie die Ferchichis berichteten, habe das im Falle ihrer Tochter schon zu emotionalen Ausnahmezuständen geführt. Nachrichten im Zusammenhang mit Corona hätten in ihr zum Beispiel Angst oder gar Panik ausgelöst. Deshalb haben sich die Eltern entschieden, sich im Rahmen einer Therapie professionelle Hilfe zu suchen. Damit sich das kleine Mädchen vor lauter Anpassung nicht selbst „verliert“, soll die Therapie ihr nun dabei helfen, selbstbewusster zu werden und für sich selbst einzustehen.