Mike Cees will sofortige Scheidung von Michelle: „Möchte nichts mehr mit ihr zu tun haben“

Von: Jonas Erbas

Immer wieder wurde über Spannungen zwischen Mike Cees und Michelle Monballjin berichtet, nun soll dem einstigen „Sommerhaus der Stars“-Paar die unmittelbare Scheidung bevorstehen. Der 35-Jährige äußerte sich in einem Interview wütend – und möchte die Ehe zu der Schauspielerin so schnell wie möglich annullieren.

Berlin - Im „Sommerhaus der Stars“ sorgten Mike Cees (35; alle News über den Realitystar auf der Themenseite) und (Noch-)Ehefrau Michelle Monballjin (43) im Sommer 2021 für allerlei hitzige Diskussionen unter den RTL-Zuschauern. Der 35-Jährige fiel mit seiner herrischen Art und dem rauen Umgangston auch seinen prominenten Mitbewohnern negativ auf, doch seine Liebste stand – trotz tränenreicher Dispute – unbeirrt hinter ihm. Das soll der Vergangenheit angehören, denn der Realitystar möchte sich nun schnellstmöglich scheiden lassen, wie tz.de berichtet.

Mike Cees-Monballijn DJ, Eventmanager, Reality-TV-Darsteller (Ex-)Partnerin Michelle Monballijn TV-Auftritte Sommerhaus der Stars, Temptation Island, Die Bachelorette (Schweiz) Sommerhaus-Platzierung Fünfter (mit Michelle Monballjin)

„Sommerhaus der Stars“-Paar vor Trennung – Mike Cees und Michelle Monballjin sorgten für Diskussionen

Mit seinen Ausrastern im „Sommerhaus der Stars“ (darum geht es bei der RTL-Show für Promi-Paare) wurde Mike Cees binnen kürzester Zeit zu einem der meistdiskutierten Realitystars im deutschen Fernsehen: In Bocholt sammelte er nur wenig Sympathiepunkte, legte dafür ein Verhalten an den Tag, das oftmals nur wenig nachvollziehbar war. So schlug er am Set vor laufender Kamera auf einen Zaun ein und holte sich so eine blutige Hand.

Hauptleidtragende war zumeist Michelle Monballjin, die von ihrem Ehemann nicht nur regelmäßig heftig angefahren wurde, sondern auch das Mitleid vieler TV-Zuschauer auf sich zog. Sommerhaus-Konkurrent Mola Adebisi (49) sprach während seiner Zeit in der Bocholter Promi-WG sogar von einer „toxischen Beziehung“. Die findet nun offenbar ihr Ende.

Bereits im „Sommerhaus der Stars“ kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Mike Cees und Michelle Monballjin – nun möchte der 35-Jährige die Scheidung, und zwar am besten sofort © RTL

Ehekrach bei „Sommerhaus der Stars“-Promis – Mike Cees und Michelle Monballjin leben schon getrennt

„Es ist einfach zu viel vorgefallen“, so Mike Cees im RTL-Interview. Der „Sommerhaus der Stars“-Fünfte von 2021 ist jüngst von den Dreharbeiten zu „Kampf der Realitystars“ zurückgekehrt und bezog nur kurz nach seiner Heimreise ein Hotel. Zuvor lebte das seit Februar 2021 verheiratete Paar in einer gemeinsamen Wohnung.

Dort habe sich der einstige „Die Bachelorette“-Charmeur nicht mehr wohlgefühlt, wie er berichtet: „Ich hab mich manchmal in den eigenen vier Wänden wie ein Einbrecher gefühlt.“ Außerdem klagt er darüber, dass er in seiner Ehe immer wieder Kompromisse eingehen musste, mit denen er eigentlich nicht einverstanden gewesen sei.

„Sommerhaus der Stars“-Fluch trifft nächstes Paar – Mike Cees will Scheidung von Michelle Monballjin

An Michelle Monballjin lässt er indes kein gutes Haar: „Für mich hat sie den schlimmsten Charakter, den ich in 35 Jahren kennenlernen durfte. Jemand, der so oberflächlich ist, dass er nur mit Leuten zu tun hat, um auf der Karriereleiter nach oben zu kommen – das musste ich hart erkennen.“ Für ihn steht fest: „Ich möchte nichts mehr mit ihr zu tun haben.“

Von nun an wolle er „nicht mehr immer nur als der Buhmann dastehen“, so der „Sommerhaus der Stars“-Promi. Die Schuld daran, dass die Ehe jetzt offenbar in die Brüche geht, trage Michelle, behauptet der Realitystar abschließend. Die 43-Jährige äußerte sich zu den Vorwürfen ihres bisherigen Lebenspartners noch nicht.

Erste Bilder von Mike Cees bei Kampf der Realitystars: „Worte werden Taten“

„Kampf der Realitystars“ geht 2022 in die dritte Runde und die neue Staffel ist bereits abgedreht. Auch Mike Cees ist mit von der Partie und meldete sich vom Dreh in Thailand: „Worte werden Taten“, versprach der „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer.

Verwendete Quellen: rtl.de