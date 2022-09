„Würde Stefan niemals betrügen“: Anna-Carina Woitschack dementiert Fremdgeh-Gerüchte

Von: Lisa Klugmayer

Bei Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross brodelt die Gerüchteküche. Während beide Schlagerstars mittlerweile zugegeben haben, Eheprobleme zu haben, äußert sich Anna-Carina Woitschack jetzt zu den Fremdgeh-Gerüchten.

München - Die Terminkalender von Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross sind momentan gut gefüllt, da bleibt nicht viel Zeit für Privates. Genau deswegen kämpft das Schlager-Traumpaar gerade mit Eheproblemen. Zusätzlich gibt es fiese Gerüchte, Anna-Carina Woitschack sei fremdgegangen. Das dementiert die Schlagersängerin nun.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack sind DAS Traumpaar des deutschen Schlagers. Ob im TV, auf Tour oder im Tonstudio: Die beiden gab es lange Zeit nur im Doppelpack. Doch in den letzten Monaten war das anders. Durch verschiedenste Termine waren sie oft getrennt. Dieser Umstand führte zu Eheproblemen, wie beide Schlagerstars gegenüber BILD bestätigen.

Doch die räumliche Distanz soll nicht das einzige Problem in der Ehe von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack, zwei der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, gewesen sein. Zusätzlich gibt es fiese Fremdgeh-Gerüchte rund um die Schlagersängerin und „Skate Fever“-Kollege Adriano Salvaggio - bekannt aus der Kuppelshow „Love Island“. Diese angebliche Affäre dementiert Anna-Carina Woitschack nun vehement.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack lernten sich bei „Immer wieder sonntags“ kennen - und lieben

2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross kennen. Vier Monate später trafen sich die beiden wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, erinnert sich Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum bei „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls live im Fernsehen statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“.