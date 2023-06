Ehekrise? DSDS-Zicke Katharina Eisenblut löscht Fotos von ihrem Ehemann

Katharina Eisenblut und Niko Kronenbitter sind verheiratet und haben ein Kind. Doch nun deutet die DSDS-Bekanntheit an, dass es kriselt © Instagram / nikokrone & Instagram / katharina_eisenblut_offiziell

Die Reality-TV-Bekanntheit Katharina Eisenblut hat erst im letzten November ihren Freund Niko Kronenbitter geheiratet. Steht die Ehe jetzt vor dem Aus?

Augsburg - An Ostern teilte Katharina Eisenblut (29) ein Update mit ihren Instagram-Followern. Sie berichtete von Baby Emilios Fortschritten, erzählte davon, wie schön die Osterfeiertage waren und lud dazu die passenden Fotos hoch. Auf diesen war ihre kleine Familie noch zu dritt.

Doch inzwischen scheint es in der Beziehung der ehemaligen DSDS-Teilnehmerin und ihrem Ehemann Niko Kronenbitter zu kriseln. Auf ihrem Instagram-Account hat sie die meisten Fotos gelöscht, auf denen sie gemeinsam mit ihrem Partner zu sehen war und ist diesem entfolgt.

Alle Pärchenfotos auf Instagram gelöscht

Doch nicht nur sind die meisten Pärchenfotos gelöscht, Katharina spricht in ihrer Story auch schon Umzugspläne an. Sie schreibt: „Kennt jemand von euch jemanden, der in München eine möblierte Wohnung zu vermieten hat? Ab sofort?“

Zudem ist die einstige DSDS-Finalistin auch noch richtig krank geworden, hat ihre Stimme verloren und Fieber bekommen. Wie sie ihren Fans berichtet, glaubt sie, dass daran auch der Stress und die Emotionen der letzten Tage schuld sein könnten.

Nun muss sie sich erst einmal ausruhen und hofft, schnell wieder gesund zu werden. Doch nicht der Papa, sondern eine gute Freundin passt in dieser Zeit auf Emilio auf. Auch den Fans bleibt die Krise nicht verborgen. Auf Nikos Profil kommentierte ein User: „Laut Katharinas Story trennt ihr euch. Lauf Niko, lauf!“ Verwendete Quellen: Instagram / nikokrone; Instagram / katharina_eisenblut_offiziell