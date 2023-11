Anna-Maria Ferchichi ehrlich: Ehe mit Bushido gerade eher eine WG

Das Eheleben von Anna-Maria Ferchichi und Bushido hat sich verändert: Die beiden sehen sich fast nicht mehr. Auf Instagram spricht die Frau des Rappers darüber, dass sie ihren Mann vermisst.

Dubai – Anna-Maria Ferchichi (42) und ihr Mann Bushido (45) sind seit elf Jahren verheiratet – zurzeit ist vom schönen Eheleben aber kaum mehr etwas vorhanden. Anna-Maria verrät, woran das liegt.

Anna-Maria Ferchichi ehrlich: Bushido hat kaum Zeit für die Familie

Seit etwa einem Jahr lebt Anna-Maria Ferchichi gemeinsam mit ihrem Mann Bushido und den acht Kindern in Dubai. Wegen seines Jobs ist der Rapper jedoch nur wenig daheim und kann sich kaum am Familienleben beteiligen. Das verriet die 42-Jährige kürzlich in einer Instagram-Story. „Wir geben uns die Schlüssel in die Hand“, meinte die Ehefrau des Rappers.

Nach einer richtigen Beziehung fühlt sich der Alltag mit Bushido aktuell wohl nicht an – stattdessen seien die beiden gerade mehr wie Mitbewohner. „Im Moment ist es wie in einer WG““, gibt Anna-Maria Ferchichi offen zu. Die Mutter meistert den Alltag mit ihren Kindern meist mit Hilfe mehrere Nannys, wie die 2023 veröffentlichte Doku „Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie“ zeigte.

Die jüngsten Familienmitglieder stiften Unruhe

Und das gestaltet sich nicht immer einfach. In ihrem neuesten Instagram-Beitrag teilt Anna-Maria Ferchichi ihre Sorgen mit den Fans – besonders die Drillinge würden ihr zu schaffen machen: „Naima & Amaya kämpfen, akzeptieren es momentan nicht, von jemand anderem außer mir angezogen zu werden und sie fangen total an zu weinen“. Beide Mädchen würden ihre Mama mehr für sich wollen, das macht ihr Sorgen.

Anna-Maria Ferchichi und Bushido haben aktuell kaum Zeit füreinander. Ihr Zusammenleben gleiche eher einer WG. © Instagram / anna_maria_ferchichi; picture alliance/dpa | Jörg Carstensen (Fotomontage)

Anna-Maria Ferchichi und Bushido sind seit 2012 miteinander verheiratet. Sie brachte bereits einen Sohn mit in die Ehe, mit Bushido hat die Instagram-Bekanntheit sieben gemeinsame Kinder. Im Juli 2012 wurde die erste gemeinsame Tochter geboren, es folgten Zwillinge im November 2013, ein Sohn im Sommer 2015 und die Drillingsmädchen im November 2021. Bushido wünscht sich aktuell auch, einmal in einer „richtigen“ WG zu leben. Gemeinsam mit Anna-Maria Ferchichi würde er gerne ins „Sommerhaus der Stars“ ziehen. Verwendete Quellen: Instagram