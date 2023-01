Ehrliche Worte von Tagesschau-Moderatorin Judith Rakers: „Kleidergrößen sind mir nicht mehr wichtig“

Judith Rakers hat ihr Leben umgekrempelt und ihren Blickwinkel geändert © IMAGO / Stefan Schmidbauer

Judith Rakers hat ihr Leben umgekrempelt und ihren Blickwinkel geändert – Dellen und Kleidergrößen haben für die TV-Moderatorin keine Bedeutung mehr.

Hamburg – Die „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers (47) hat ganz offensichtlich ihre Mitte gefunden. Seit einigen Jahren hat die sympathische Moderatorin dem Großstadt-Dschungel den Rücken gekehrt und sich für ein Leben in der Idylle am Rande Hamburgs entschieden. Dadurch ist Rakers nach eigenen Angaben entspannter geworden – ihr Blickwinkel habe sich verändert. „Vielleicht, weil ich mein Lebensglück gefunden habe und es gerade so sehr genieße“, schwärmt die Moderatorin in einem Gespräch mit der Gala.

Judith Rakers hat sich nicht nur aus dem Stadtleben herausgezogen, sondern auch stückweise aus dem Leben in der Öffentlichkeit – seit Jahren habe sich das TV-Gesicht auf keinem Society-Event mehr blicken lassen. Für die Blondine genau richtig, denn sie weiß nun, wo ihr Glück zu finden ist: „Wenn ich die Wahl zwischen rotem Teppich und Lagerfeuer habe, weiß ich genau, wo es mich hinzieht“.

Judith Rakers: „Die ein oder andere Delle am Körper betrachte ich mit Liebe“

Der Abstand sorgt für mehr Gelassenheit in Rakers Leben - es sei die Natur, die ihr dabei helfe. Von vermeintlichen Nebensächlichkeiten wie Kleidergrößen lässt sich die 47-Jährige auch nicht mehr verrückt machen: „In eine bestimmte Kleidergröße zu passen, ist mir aber auch nicht mehr wichtig“, so die „3nach9“-Moderatorin und erklärt weiter: „Die eine oder andere Delle am Körper betrachte ich mit Liebe. Auch da hilft der Blick in den Garten: Selbst die knackigste Karotte wird irgendwann schrumpelig“. So eine positive Energie und gesunde Einstellung kann nur anstecken.

Wie sehr die 47-Jährige ihr Lebensglück auf ihrer kleinen Farm-Leben genießt, ist auch unschwer auf ihrem Instagram-Profil zu erkennen. Das „Tagesschau“-Gesicht bezeichnet sich selbst in ihrer Profil-Bio als „TV-Moderatorin mit kleiner Farm“ und zeigt, wo ihr Fokus liegt. Neben etlichen Schnappschüssen aus ihrer Randstadt-Idylle und ihren tierischen Farm-Bewohnern gibt Rakers auch Tipps in ihrem eigenen Podcast „Homefarming“. Ein Blick auf Judiths Instagram-Profil unterstreicht einmal mehr, ihre Aussagen aus dem Gala-Gespräch. Die 47-Jährige zeigt, wo ihre Prioritäten im Leben liegen.