„Eier müssen vom Bauern kommen“: Schlagerstar Kerstin Ott ist nun Teil-Veganerin

Kerstin Ott ist sehr aufs Tierwohl bedacht © Philipp von Ditfurth

Als echte Tierliebhaberin hat Kerstin Ott den Sprung zur vegetarischen Ernährung gewagt. Mittlerweile isst sie auch immer mehr vegan.

Seit einem halben Jahr lebt Kerstin Ott (40) komplett ohne Fleisch. Zu der Ernährungsumstellung hat sich die Schlagersängerin aus ethischen Gründen entschlossen, denn das Tierwohl liegt ihr sehr am Herzen. Nun ist sie sogar noch einen Schritt weiter gegangen und ernährt sich zum Teil vegan – das heißt, auch Milchprodukte und Eier isst Kerstin Ott nur noch in bescheidenen Mengen. Außerdem achtet sie streng darauf, wo die Produkte herkommen.

„Wir haben immer nur wenig Fleisch gegessen und wenn, genau darauf geachtet, wo es herkam“, erklärt die Chartstürmerin im Gespräch mit t-online.de. Ihre Frau Karolina Köppen sei bereits komplett vegan, während sie selbst den Sprung „noch nicht geschafft“ habe. Dafür liebe sie Käse nämlich zu sehr. „Aber ich kaufe nur Biokäse“, betont Kerstin Ott. „Eier müssen mindestens Bio sein oder vom Bauern um die Ecke kommen. Da dürfen die Hühner in Ruhe alt werden. Deshalb habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Aber ja, wir setzen uns sehr intensiv mit dem Thema auseinander.“

Kerstin Ott will zu 100 Prozent vegan werden

Kerstin Ott kann sich gut vorstellen, in Zukunft rein pflanzlich zu essen. „Ich gebe mein Bestes und versuche, möglichst wenig Käse zu essen. Die meisten Veganer sind erst vegetarisch und werden irgendwann vegan“, erklärt sie. „Das ist schon mein Ziel, aber ich brauche noch ein bisschen – es ist durchaus ein Weg dorthin, den man zurücklegt.“

Besonders unterwegs sei es aber nicht leicht, Gerichte ohne Milch und Eier zu finden. Beim Backstage-Catering tun sich Kerstin Ott und ihre Frau deshalb schwer. „In den Supermärkten findet man inzwischen alles, was das Herz begehrt, in veganer Ausführung. Früher habe ich gedacht, vegan zu sein, ist ganz fürchterlich. Beim Catering ist es aber leider noch sehr schwierig, es gibt meist nur vegetarisches Essen. Wenn Karolina dabei ist, isst sie manchmal nur Reis mit ein paar Radieschen“, enthüllt die „Regenbogenfarben“-Interpretin. Auch auf Instagram setzt sich Kerstin Ott für den Tierschutz ein und spricht Themen wie Haltungsformen an. Mit dem Hashtag #IchWünschteDasWäreVerboten machte sie auf diverse Formen der Tierquälerei aufmerksam.