Eifersuchtsdrama bei Janni und Peer: Sie „zogen schon die Eheringe aus“

Janni Höhnscheid und Peer Kusmagk sprechen über Eifersucht in ihrer Beziehung © IMAGO / xC.xHardtx/xFuturexImage & Instagram / peerkusmagk

Sie zogen ihre Eheringe aus: Janni Hönscheid und Peer Kusmagk verrieten, dass sie bereits über eine Trennung nachdachten. Das Paar konnte seine Ehe jedoch retten.

Mallorca – Janni Hönscheid (31) und Peer Kusmagk (46) verrieten, wie sie es schafften, in ihrer Ehe bereits viele Höhen und Tiefen zu überstehen! Das glückliche Paar hat drei gemeinsame Kinder und ist in diesem Jahr von Potsdam nach Mallorca ausgewandert. In einem gemeinsamen Interview in der wöchentlichen VIPstagram-Show mit Tanja Bülter (50) und Kena Amoa (51) enthüllten die Stars jetzt, dass sie nach einigen Schwierigkeiten in ihrer Beziehung sogar zeitweise ihre Eheringe abgelegt hatten!



Die Prominenten hatten sich 2016 bei „Adam sucht Eva“ kennen und lieben gelernt und sich 2017 das Ja-Wort gegeben. Die beiden sprachen jetzt offen darüber, dass sie sich innerhalb ihrer Beziehung so einigen Schwierigkeiten stellen mussten – inklusive Eifersucht, Pandemie und ihrer Auswanderung ins sonnige Mallorca! Dabei plauderten die Sportlerin und der Moderator aus, dass sie zeitweise sogar ihre Eheringe abgelegt und wegen des Umzugsstresses über eine Trennung nachgedacht hatten: „Da gab es auch eine Situation, wo wir beide unsere Eheringe ausgezogen haben am Strand und gesagt haben okay, wollen wir hier noch weitermachen oder nicht, weil es wirklich sehr, sehr stressig war. Aber wir haben zum Glück wie immer die Kurve gekriegt.“



Wie sie ihre Ehe täglich meistern, können die Fans der beiden Stars jetzt auch in ihrem gemeinsam geschriebenen Buch „Der Ruf deines Herzens“ lesen, das bei Rowohlt Taschenbuch erschien!

Janni Hönscheid und Peer Kusmagk: Höhen und Tiefen einer Ehe

Die Prominenten verrieten, dass sie wie so viele andere Pärchen auch mit dem Thema Eifersucht konfrontiert wurden und der beste Tipp dagegen die Selbstliebe sei. Dabei sei der Darsteller nach dem „Markus Lanz“-Auftritt seiner Liebsten etwas eifersüchtig gewesen, weil ihr Oliver Pocher (44) nach der Show seine Telefonnummer zugesteckt habe.

Peer erklärte jedoch, dass er der Eifersucht auch etwas Positives abgewinnen könne, da er das Gefühl oftmals in die Motivation umwandelt, ein noch besserer Partner für seine Ehefrau zu sein. „Bei mir ist es so, dass Eifersucht mich eigentlich eher anspornt und motiviert“, enthüllte der Star. Obwohl ihre Ehe schon so einige Hürden überwinden musste, befinden sich die Surferin und der Schauspieler bis heute in einer glücklichen Beziehung!