Ben Zuckers wunderschöne Ex „gab alles für ihn auf“: „Meine Wohnung, mein Leben, meine Leidenschaft“

Von: Jonas Erbas

Etwa ein Jahr lang waren Schlagerstar Ben Zucker und Popsängerin Suzann Jetzkus ein Paar. Im Oktober 2021 folgte dann das endgültige Liebes-Aus. Nun äußert sich die 36-Jährige zu den Eifersuchtsproblemen des Chartstürmers.

Berlin – Mit seiner rauchigen Reibeisenstimme hat Ben Zucker (39) nicht nur deutschen Albumcharts (einmal Platz 4, zweimal Platz 1) erobert, sondern auch die Herzen etlicher Schlagerfans. Privat hielt der 39-Jährige sein Glück über weite Strecken allerdings geheim. Erst nach dem Liebes-Aus mit Popsängerin Suzann Jetzkus (36) im Oktober 2021 wurde bekannt, dass der Goldene-Henne-Gewinner von 2018 (Kategorie: Aufsteiger des Jahres) und die 36-Jährige knapp ein Jahr lang ein Paar waren. Doch das lief nicht immer ganz so unkompliziert.

Nach Liebes-Aus mit Schlagerstar Ben Zucker – seine Ex rollt die Beziehung noch einmal auf

Ein Streit zerstörte das Liebesglück zwischen Ben Zucker und Suzann Jetzkus schlussendlich. Dabei hatte sich der 39-Jährige, der inzwischen zu den größten Schlagerstars des Landes zählt, mit seiner Partnerin zuvor verlobt und plante, die aufstrebende Popsängerin zu heiraten. Doch der Bruch schien unvermeidlich.

Deutliche Worte von Ben Zuckers Ex: Suzann Jetzkus behauptete, der Schlagersänger sei „auf jeden und alles eifersüchtig" gewesen

„Ben war auf jeden und alles eifersüchtig. Er ist ein Mensch, der möchte, dass alles genauso läuft, wie er will. Ich sollte mit der Musik aufhören, nur für ihn da sein“, äußerte sich die Ex des „Na und?“-Interpreten jetzt bei bild.de über die Beziehung. Ein Liebescomeback ist wohl ganz und gar ausgeschlossen. Bereits im Frühjahr hatten sich sowohl Ben Zucker (in der „Giovanni Zarrella Show“ als auch Suzann Jetzkus (in einem Bild-Interview) zu der Trennung geäußert.

Senkrechtstarter Ben Zucker – in wenigen Jahren eroberte er die Schlagerwelt: Für Ben Zucker ging es ab 2017 steil bergauf: Sein Debütalbum „Na und?!“ erreichte nicht nur Platz 4 in den deutschen Albumcharts, sondern wurde hierzulande mit fünfmal Gold ausgezeichnet. Über 500.000 Einheiten setzte allein diese Platte ab. Seine beiden Nachfolger waren nicht minder erfolgreich: „Wer sagt das?!“ (2019) und „Jetzt erst recht!“ (2021) erreichten beide auf Anhieb die Spitzenposition der Charts. Für sein aktuelles Release wartete der Schlagerstar mit einer eher ungewöhnlichen Idee auf: Obwohl sein Gesamtwerk noch recht überschaubar ist, veröffentlichte er am 30. September 2022 sein erstes Best-of-Album „Was wir haben, ist für immer (Das Beste aus 5 Jahren)“.

Ben-Zucker-Ex gab dem Schlagerstar Verlobungsring zurück – „Diese Liebe ist vorbei“

Nun legte die 36-Jährige nochmal nach! Mit der Beziehung zu Ben Zucker hat Suzann Jetzkus indes inzwischen abgeschlossen: „Ich habe Ben den Verlobungsring zurückgegeben, den wollte ich nicht behalten. Ich wünsche ihm alles Gute, aber was soll ich damit? Diese Liebe ist vorbei.“ Für den Schlagerstar war sie nach Berlin gezogen, doch die Trennung zwang sie dazu, ihr Leben neu zu ordnen. Inzwischen lebt sie wieder in Norddeutschland.

„Ich gab alles für Ben auf. Meine Wohnung, mein Leben, meine Leidenschaft. Das war ein Fehler, wie ich jetzt weiß. In einer guten Partnerschaft soll doch der eine den anderen ermutigen, seinen Weg zu verfolgen“, blickte sie zurück auf ihre gescheiterte Beziehung. Ben Zucker habe ihr zudem ihre Liebe zur Musik ausreden wollen: „Am Ende war ich als Person gar nicht mehr da“, so ihr bitteres Fazit. Der 39-Jährige war jüngst indirekt in ein weiteres Beziehungsdrama verwickelt: Weil ein Schlagerfan auf einen falschen Ben Zucker reinfiel, gab diese ihre Ehe auf – ein Schock, auch für den Musiker selbst! Verwendete Quellen: bild.de