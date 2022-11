„Eigentlich tut mir alles weh“: Ralph Siegel zum dritten Mal an Krebs erkrankt

Ralph Siegel ist zum dritten Mal an Prostatakrebs erkrankt und hat nun die Bestrahlung begonnen. Nun erzählte er in einem Interview von seinem gesundheitlichen Zustand. © IMAGO / Eventpress

Ralph Siegel ist zum dritten Mal an Prostatakrebs erkrankt und hat nun die Bestrahlung begonnen. Jetzt erzählte er von seinem gesundheitlichen Zustand.

Berlin - Produzent Ralph Siegel (77) ist erneut erkrankt, denn der Krebs ist zurückgekehrt. In den letzten zwei Jahren musste der 77-Jährige bereits zwei Mal gegen Prostatakrebs behandelt werden. In einem Interview mit der „Bild am Sonntag“ erzählt der Komponist nun von seiner wiedergekehrten Erkrankung und der Bestrahlung.

Ralph Siegel erzählt: „Jetzt hab ich den Schmarrn schon wieder. [...] Nach zwölf Jahren ist bei mir der Prostata-Krebs zurück. Seit Mittwoch habe ich die ersten Bestrahlungen – auch gegen Metastasen in der linken Schulter.“ Die Diagnose hat er bereits vor drei Wochen bekommen, doch die Behandlung fing er diese Woche an, denn er wollte erst die Premiere seines Musicals „’N bisschen Frieden – Rock’n’Roll Summer“ über die Bühne bringen.

Ralph Siegel mit Laura Siegel in Duisburg. © imago images/Reichwein

Die Musiklegende Ralph Siegel hat starke Schmerzen

Sein gesundheitlicher Zustand macht dem Musiker sehr zu schaffen, wie er im Interview erzählt: „Eigentlich tut mir alles weh. Meine Schulter, der dreifache Bandscheibenvorfall, in den Füßen die Nervenkrankheit Polyneuropathie.“ Er fügt hinzu: „Ich will wissen, wie es um mich steht. Sie sagen mir, ich würde es schaffen. Das ist mein fester Wille. Damit mir noch viel Zeit bleibt, mit meiner Laura.“