„Ein Hingucker“: Melissa Naschenweng bringt in Glitzer-Overknees das Netz zum Kochen

Melissa Naschenweng überzeugt optisch mit glitzernden Stiefeln. © Instagram/Melissa Naschenweng

Melissa Naschenweng beweist immer wieder aufs Neue, wie kreativ sie in Sachen Mode sein kann. Zuletzt begeisterte sie mit auffälligen Stiefeln.

Österreich – In Zeiten von Social Media ist das Promi-Dasein manchmal gar nicht so leicht. Jeder Beitrag und jedes Foto werden genauestens unter die Lupe genommen — und nicht selten gnadenlos zerrissen. Glücklich schätzen können sich diejenigen, deren Aufnahmen von der überaus kritischen Netzgemeinde für gut befunden werden. Und Melissa Naschenweng (32) ist offensichtlich eine von ihnen. Zuletzt begeisterte die Schlagersängerin ihren Fans im Internet mit einem Paar auffälliger Stiefel.

Ihre Follower in den sozialen Netzwerken hält die gebürtige Österreicherin regelmäßig über alle wichtigen News aus ihrem Leben auf dem Laufenden. Für die zahlreichen Schnappschüsse lässt sich Melissa dabei immer wieder neue, spannende Outfits einfallen. Mit ihrem neuesten Look scheint sich der Schlagerstar jedoch selbst übertroffen zu haben. Auf den Fotos, die sie hinter den Kulissen der ORF-Sendung ‚Wir sind Kaiser‘ zeigen, ist Melissa in schwarzen Hotpants und einem engen schwarzen Top mit tiefem Ausschnitt zu sehen. Darüber trägt sie einen klassischen schwarzen Blazer. Der wichtigste Teil der Fashion-Kombi sind allerdings zweifelsfrei die hellen Glitzer-Overknees, mit denen die Sängerin ihr Outfit abgerundet hat.

Melissa Naschenweng erntet viel Lob für ihren auffälligen Overknee-Look

„Silvesteraudienz beim Kaiser“, schrieb Melissa Naschenweng zu den Backstage-Aufnahmen, die sie bei den Dreharbeiten zu der TV-Show zeigen. Ein Blick in die Kommentarspalte zeigt schnell, dass die Teilnahme der Volksmusikerin an dem Fernsehformat für die meisten Instagram-User allerdings weniger interessant war als ihre Kleiderwahl. „Ein Hingucker“, schwärmt beispielsweise ein User begeistert.

„Du siehst Bombe aus“, befindet ein weiterer Nutzer. Auch als Modeinfluencerin könnte Melissa Naschenweng also locker durchstarten. Ob sie dafür ihre erfolgreiche Schlagerkarriere an den Nagel hängen würde, ist jedoch fraglich. Für ihre Fans ist die Musikerin in jedem Fall eine echte Stilikone.