„Ein neuer Anfang“: MDR zeigt exklusive Studio-Doku von Andreas Gabalier

Teilen

Andreas Gabalier mit Gitarre auf der Bühne © Neis/Eibner-Pressefoto/Imago

Bald kommt das neue Album von Andreas Gabalier auf den Markt. Während der Corona-Pandemie hat er sich fleißig seiner Musik gewidmet. Zuvor erwartet die Fans jedoch noch eine Überraschung im Fernsehen.

Andreas Gabalier Fans können sich jetzt auf etwas ganz Besonderes freuen. Nicht lange müssen sie auf ein neues Album des Schlagerstars warten und können ihn zuvor auch schon in einem ganz anderen Medium erleben. Seine Doku „Ein neuer Anfang − Andreas Gabalier im Studio“ wird am Samstag im MDR ausgestrahlt. In dieser kehrt er zu den Wurzeln seiner Musikkarriere zurück. Von den Anfängen seiner Karriere in 2008 bis hin zur Corona-Pandemie, in dem Film können die Fans den Lebenslauf des Österreichers noch einmal ganz anders erleben.

Im Jahre 2008 stellte der Musiker seine Songs bei dem Team des ORF Radio Steiermark vor. Danach ging es steil bergauf, der mittlerweile zum Kult-Sänger gereifte Star kann sich unter anderem zu den Gewinnern eines Bambis, Echos und dem Amadeus-Award zählen. Dabei hatte Andreas es nicht immer einfach, denn in den Jahren zuvor starben sowohl sein Papa als auch seine Schwester. Kürzlich erzählte er in einem Interview mit der Bild-Zeitung: “Ohne den Tod meiner kleinen Schwester wäre ich wohl nie Musiker geworden und hätte nie eine Karriere gemacht. Nach ihrem Suizid habe ich mich ganz der Musik gewidmet.“

Schwierigkeiten in der Corona-Pandemie

Auch die Jahre der Corona-Pandemie werden in der Doku thematisiert. Diese Zeit war für viele schlimm und auch Kunstschaffende hatten darunter zu leiden. Keine Konzerte, keinen Kontakt mit den Fans, nichts, was ein richtiges Musikerleben ausmacht, war mehr möglich. Andreas Gabalier nutzte die Zeit, um mehr Musik zu machen. Diese können die Fans bald auf seinem siebten Studioalbum genießen.