„Eindeutig besser“: Schlagerfans feiern neue Frisur von Marie Reim

Teilen

Erst kurz, nun wieder lang. Schlagersängerin Marie Reim (22) verzückt ihre Fans immer mal wieder mit neuen Frisuren. Der Clou dieses Mal: Es ist eine Perücke!

„Ich liebe diese Verwandlungen! Endlich mal alle verrückten Styles ausleben“, schrieb Schlager-Star Marie Reim kürzlich auf ihrem Instagram-Profil. Ganz so „verrückt“ ist die Veränderung dann ja doch nicht ausgefallen. Vielmehr präsentierte die Sängerin ihren Followern nun eine lange Mähne und schüttelte in einem kurzen Video ihr Haar.

Aber wie ist das passiert? Erst im Februar hatte die Tochter von Michelle, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, ihre Fans mit einem Bob überrascht. Kurz nach dem Valentinstag hatte sie den kinnlangen Schnitt gezeigt und berichtet, dass sie sich die neue Frisur für die anstehende Tour zugelegt hat. Nun ist in dem Kurzvideo zu sehen: Die Haare sind wieder lang!

Aber wie kam es dazu, dass die Haare nun wieder bis weit über die Brust fallen? Hat sich die Tochter von Matthias Reim etwa Extensions gegönnt? Marie löst das Rätsel schnell auf und erklärt, dass es sich um eine Perücke handelt. „Mit der Frisur fühle ich die JLo-Vibes,“ freut sich die blonde Beauty und will wissen, ob die Fans erkannt hätten, dass sie eine Perücke trägt.

Helene Fischer, Beatrice Egli und Maite Kelly: Schlagerstars zeigen sich ungeschminkt Fotostrecke ansehen

Marie Reims neue Perücke sieht täuschend echt aus

Tatsächlich wirkt die Perücke im Video sehr natürlich, und könnte wirklich als Maries echte Haarpracht durchgehen. Bei den Fans kommt die neue Frisur jedenfalls total gut an. „Lange Haare stehen Dir eindeutig besser,“ findet ein Fan. „Es sieht einfach bombe aus,“ schwärmt ein weiterer Bewunderer.

Es gibt aber auch Follower, denen die kurzen Haare an ihrer Lieblingssängerin besser gefallen haben. So wünscht sich eine Dame: „In Bochum bitte deine kurze Friseur,“ und auch eine andere Frau möchte gern noch einmal die Kurzhaarfrisur aus der Nähe betrachten, um Marie nachzueifern: „Kann man vielleicht mal deine echten Haare (Frisur) sehen? Vielleicht lass ich mir das dann auch so schneiden.“ Wenn das nicht das schönste Kompliment ist!