Anna-Maria Ferchichi in Panik: Fremder dringt nach Streit mit Bushido ins Haus ein

Von: Julia Schöneseiffen

Nach einem Ehekrach zwischen Anna-Maria Ferchichi und Bushido drang jemand in das Haus ein. Handelte es sich um einen Einbrecher?

Dubai – Zwischen Anna-Maria Ferchichi (41) und ihrem Ehemann Bushido (44) gab es offensichtlich einen heftigen Streit. Dabei warf die 41-Jährige den Sänger sogar aus dem Haus. „Ich bin sauer. Ich bin richtig sauer auf ihn“, erzählt Anna-Maria Ferchichi in ihrer Instagram-Story.

Fremder war nachts im Haus von Anna-Maria Ferchichi und Bushido

„Ich habe ihn gebeten, hier nicht zu schlafen, was er wahrscheinlich auch gemacht hat“, berichtet Anna-Maria. Doch ausgerechnet in der Nacht, in der Bushido nicht zu Hause ist, scheint ein Fremder sich Zugang zum Haus verschafft haben. „Es war jemand hier heute Nacht. Es lässt mir keine Ruhe“, erzählt die 41-Jährige in ihrer Insta-Story. Demnach habe sie die Türen offen gelassen, falls ihr Mann Bushido doch noch nach Hause kommen sollte.

Als sie dann am Morgen ins Erdgeschoss kam, habe es nach Rauch gerochen. „Also, hier war jemand und hat geraucht. Mein Mann raucht nicht“. Und auch die Angestellten des Ehepaars seien Nicht-Raucher, so Anna-Maria. Weder ihr Fahrer noch die Nannys würden rauchen.

Einbrecher im Haus von Bushido und Anna-Maria Ferchichi? Kameras sollen Aufschluss geben

Zudem habe ihre Tochter Aaliya (10) in der Nacht Geräusche gehört. Und auch die Nannys seien dadurch wach geworden. „Und ich erreiche meinen Mann nicht. Es wäre sehr wichtig, dass ich ihn erreiche. Damit ich mal weiß, ob er heute hier im Haus war.“

Nach einem Streit zwischen Anna-Maria Ferchichi und Bushido, drang ein Fremder in das Haus ein. © Instagram/bsch1do; Instagram/anna_maria_ferchichi

Weitere Storys geben mehr Aufschluss über die Geschehnisse in der Nacht. Denn ihr Mann Bushido war nicht der rauchende Eindringling. Der Sicherheitsdienst prüfe nun die Kameraaufnahmen: „Ich habe bei der Security angerufen. Die checken jetzt alle Kameras. Das wird jetzt ausgewertet“, erklärt Anna Marie und vermutet: „Ich denke, dass das irgendein Arbeiter war, der hier versehentlich reingelaufen ist. Weil das ist so gegen fünf Uhr morgens passiert. Und einfach wahrscheinlich im falschen Haus stand.“ Bushido hat seit seiner Kindheit mit heftigen Schmerzen und Panikattacken zu kämpfen: Er leidet an Migräne. Verwendete Quellen: Instragram/anna_maria_ferchichi