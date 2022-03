„Eine Auszeit gönne ich mir nicht“: Mickie Krause will nach zweiter Krebs-OP wieder Vollgas geben

Von: Jonas Erbas

Seit einigen Wochen steht Mickie Krauses Leben Kopf: Im Vox-Format „Showtime of my Life“ bekam der Schlagerstar die Horror-Diagnose Blasenkrebs, musste sich deswegen gleich zwei OPs unterziehen. Nun gibt er ein Gesundheitsupdate – mitsamt Kampfansage!

Wettringen - Für Mickie Krause (51; alle News zum Ballermann-Star im Überblick) waren die letzten beiden Monate nicht einfach: Nichtsahnend nahm der Schlagerstar vor einigen Wochen am Vox-Format „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ teil und bekam dort völlig unerwartet mitgeteilt, dass man bei ihm einen Blasentumor gefunden habe. Nun hat der 51-Jährige seine zweite Krebs-OP hinter sich und zeigt sich in einem Gesundheitsupdate äußerst kämpferisch, wie tz.de berichtet.

Mickie Krause (eigentlich: Michael Engels) Schlagersänger und Entertainer TV-Auftritte Wetten, dass..? (2013), Hell's Kitchen (2014), Let's Dance (2021) Geboren 21. Juni 1970 in Wettringen Erfolgreichster Hit Biste braun, kriegste Fraun (über 200.000 Verkäufe)

Schock-Diagnose für Mickie Krause – Schlagerstar erfuhr in Vox-Show von Krebserkrankung

Mit prominenten Kollegen wie Sonya Kraus (48), Oli Petszokat (43) oder Susan Sideropoulos (41) wollte Mickie Krause bei „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ eigentlich auf die heimtückische Krankheit aufmerksam machen und sich für die Krebsvorsorge einsetzen, bekam mitten während der Dreharbeiten dann aber selbst die Diagnose Blasenkrebs.

Die Motivation des Schlagerstars erreichte dadurch allerdings einen ganz neuen Höhepunkt: „Am 6. Januar bekam ich die Diagnose, am 8. stand ich im Finale von ‚Showtime of my Life‘, ich habe gemeinsam mit meinen Mitstreitern performt. Wir haben eine vierminütige Choreografie präsentiert“, sagte der 51-Jährige damals in einem RTL-Interview.

Bei „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ erfuhr Mickie Krause (m.), dass er selbst einen bösartigen Tumor in seinem Körper trägt – nun möchte sich der Schlagerstar zurück ins Leben kämpfen © RTL/Markus Nass

Schlagerstar Mickie Krause gibt Gesundheitsupdate – und möchte schon bald wieder durchstarten

Inzwischen hat sich Mickie Krause zwei Krebs-Operationen unterzogen, in denen der Tumor entfernt werden konnte. Beim zweiten Eingriff gab es grünes Licht für die Ballermann-Ikone: vom Tumor keine Spur mehr.

„Die Jungs haben sehr, sehr gute Arbeit geleistet, der Tumor wurde erfolgreich entfernt“, so der Schlagersänger in einem neuen Gesundheitsupdate bei RTL. Ihm gehe es „wirklich gut“, versicherte der 51-Jährige, der vor Tatendrang jetzt nur so strotzt: „Ich freue mich jetzt auch auf die nächsten Termine. Eine Auszeit gönne ich mir nicht.“

Mickie Krause plant schon nächste Auftritte – Schlagersänger möchte sich von Krebs-Stigma lösen

Besonders wichtig für Mickie Krause: Er möchte nun nicht als „der krebskranke Stimmungssänger“ gelten, sondern einfach wieder nur auf der Bühne stehen. Für mehr als 40 Auftritte soll er bereits gebucht worden sein, möchte dennoch eine Spur langsamer machen: „Ich werde nicht mehr 252 Mal im Jahr auf der Bühne stehen.“

Im April wird sich der 51-Jährige noch einer Immuntherapie unterziehen müssen, blickt dieser aber entschlossen entgegen: „Die ist nicht ganz so heftig wie eine Chemotherapie.“ Die Behandlung solle helfen, „dass der Krebs keine Chance kriegt, wieder neu anzudocken“, so der Malle-Musiker.

Verwendete Quellen: rtl.de