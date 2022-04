„Eine echte Stehauffrau“: Für Stefan Mross ist seine Mama ein großes Vorbild

Schlagerstar Stefan Mross spricht mit emotionalen Worten über seine geliebte Mama © Patrick Seeger/dpa

Schlagersänger Stefan Mross spricht in einem Interview über seine Mutter: Diese war immer für ihn da und ist sein großes Vorbild.

„Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross (46) spricht nun in einem Interview über die Beziehung zu seiner Mutter. Er verrät, dass die 80-Jährige eine seiner engsten Bezugsperson ist. Außerdem sieht der Sänger in seiner Mutter ein großes Vorbild. In dem Interview mit der „Freizeit Revue“ erzählt Stefan Mross: „Sie hat früher alles für mich gemacht, ist 30 Jahre um halb vier in der Früh aufgestanden und hat bis nachts um halb zwölf gearbeitet.“

„Sie ist mein großes Vorbild“

Die Stärke seiner Mutter hat den Sänger sehr geprägt und beeindruckt. Er fügt hinzu: „Nebenbei war sie noch Hausfrau, hat die Wäsche gemacht und hat mich teilweise zu den Auftritten begleitet.“ Es ist noch heute so, dass seine Mutter oft bei Auftritten bei „Immer wieder sonntags“ im Publikum sitzt und sich für ihren Sohn freut. Mross erzählt: „Sie ist mein großes Vorbild, jammert nicht und ist immer positiv. Sie ist eine echte Stehauffrau!“

Die Corona-Zeit war schwer für seine Mutter

Doch diese Güte und Zuneigung sind natürlich nicht nur einseitig. So meint der Sänger im Interview, dass er natürlich auch immer für seine Mutter da ist und sie unterstützt. So war es für die 80-Jährige insbesondere in Corona-Zeiten schwierig: „Die Corona-Zeit, der Lockdown und das Alleinsein hat sie schon etwas mitgenommen“. Dennoch ginge es seiner Mutter gut und die beiden seien immer füreinander da.