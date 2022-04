„Eine hanebüchene Idee“: Höhner-Ikone Henning Krautmacher möchte im Ruhestand einen Krimi verfassen

„Höhner“-Frontmann Henning Krautmacher will im Ruhestand einen Krimi schreiben © dpa | Christoph Soeder

Seine Zeit bei den Höhnern ist bald vorbei. Doch Karnevalslegende Henning Krautmacher weiß schon, was er im Ruhestand machen wird. Er will einen Krimi schreiben.

Köln – Diese Nachricht erschütterte die Karnevals-Welt! Henning Krautmacher (65), jahrelanger Frontmann der Kult-Band „Die Höhner“, gab bekannt, zum Jahresende in den Ruhestand zu gehen. Zwar habe er bereits einen Nachfolger gefunden und werde diesen bis zu seinem Abgang in die Traditionen der Karnevals-Sänger einführen, trotzdem haben Fans der fünften Jahreszeit schon jetzt einen Kloß im Hals, wenn sie an Krautmachers letzten Auftritt denken. Doch möglicherweise können sich Fans des Schnauzbartträgers auch nach seinem Aus bei den „Höhnern“ auf einiges gefasst machen!

Wie Henning Krautmacher nämlich jetzt in einem Interview mit „Schlager Radio“ bekannt gab, hat er bereits einige interessante Projekte für seine Zeit in Rente geplant. Unter anderem könnte der Karnevalsexperte unter die Schriftsteller gehen. Über die Zeit nach dem letzten „Höhner“-Gig erzählt der Sänger den Reportern: „Ich möchte mehr malen, meinen Enkel genießen und ein Buch schreiben. Ich plane einen Roman, einen Krimi. Die Handlung ist eine hanebüchene Idee, zu der ich aber noch nichts verraten darf.“

Henning Krautmacher weiß eines ganz sicher: Auch in Rente wird ihm nicht langweilig werden!

Nachdem Henning Krautmacher als Frontmann der „Höhner“ jahrelang viel unterwegs war, will er jetzt endlich Zeit für seine Familie haben. Insbesondere seine Ehefrau kam lange Zeit zu kurz — das will der Musiker im Ruhestand nachholen. „Ich möchte meiner Frau Anke viele Weltgegenden zeigen, die ich einst mit Freunden bereist habe. Und ich war noch nie in Griechenland. Ich möchte mit ihr noch das mir fehlende Mittelstück des Jakobswegs in Spanien wandern. Und Freunde schwärmen vom Jakobsweg durch Portugal.“

So richtig zur Ruhe kommen kann der Party-Sänger also auch nicht. Und auch den „Höhnern“ will er trotz Rente noch Zeit widmen. „Wir feiern unser 50-jähriges Bandjubiläum bis nächstes Jahr. Da werde ich bestimmt mal in einer Gastrolle auftauchen“, erzählt er über anstehende Konzerte.