„Eine Ochsentour“: Roland Kaiser bald politisch aktiv? Schlagerstar bezieht eindeutig Stellung

Schlagerlegende Roland Kaiser ist vor allem für seine musikalischen Erfolge bekannt. Doch er kann auch auf ein langes politisches und soziales Engagement zurückblicken.

Roland Kaiser (70) ist seit 20 Jahren Mitglied der SPD, unterstützte 2016 die Partei sogar beim Wahlkampfabschluss zur Landtagswahl in Warnemünde mit einem Konzert. Bereits zweimal wurde er von der Partei als Wahlmann für die Bundesversammlung nominiert. Somit war er 2017 und 2022 an der Wahl des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier beteiligt.

Der Entertainer, der in einer Pflegefamilie aufwuchs, engagiert sich aber auch sozial für Kinderdörfer, Hospize und verschiedene Stiftungen. Gegenüber Spiegel Online erklärte er dazu: „Ich kann nachfühlen, was es bedeutet, wenn Menschen sich uneigennützig und großherzig um andere kümmern. Meiner Pflegemutter bin ich dafür auf ewig dankbar. Ich habe gelernt, dass man helfen sollte, wo man helfen kann.“

Roland Kaiser ist SPD-Mitglied, bleibt beruflich jedoch dem Schlager treu. Für dauerhafte Parteiarbeit fühle er sich inzwischen zu alt © Marius Becker/dpa

Roland Kaiser verrät: kein Bühnenabschied beim Schlagerstar in Sicht

Die Frage, ob er sich eine Karriere in der Politik vorstellen könne, verneinte der Schlagerstar und Schauspieler laut MDR.de: „Ich bin jetzt 70 Jahre alt. Ich glaube, das ist ja eine Ochsentour. Wenn man in der Politik eine Position erreichen möchte, in der man wirklich etwas verändern kann, braucht man Jahre. Das ist mit 70 ein bisschen spät. Mein Beruf ist die Bühne.“

Schlagerfans müssen derzeit sehr stark sein, denn viele der Großen im Schlagergeschäft - darunter Vicki Leandros, Nino de Angelo, Ireen Sheer oder Jürgen Drews - haben dieses Jahr ihr Karriereende angekündigt. Nicht so Roland Kaiser: Für ihn geht das Bühnenleben auch 2023 weiter. Auch die Termine für seine Live-Konzertreihe „Kaisermania“ im kommenden Jahr in Dresden stehen schon fest. Die Tickets dafür waren allerdings bereits innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.