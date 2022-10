Schlagerstar Nicole bricht bei Florian Silbereisen in nur eine Sekunde nach Auftritt in Tränen aus

Von: Lisa Klugmayer

Seit drei Monaten steht Nicole wieder auf der Bühne. Die ESC-Legende musste sich wegen ihrer Krebserkrankung zurückziehen. Dass sie nun wieder vor so vielen Menschen auftreten kann, macht sie noch immer emotional.

Leipzig - Am 22. Oktober 2022 feierte Florian Silbereisen sein großes Schlagerjubiläum. Zu diesem besonderen Anlass lassen sich die großen Schlagerstars natürlich nicht lange bitten und feiern mit ihm seine 100. Festeshow. Mit dabei war auch Nicole. Die ESC-Legende war an diesem Abend besonders nah am Wasser gebaut und konnte ihre Tränen nicht zurückhalten.

Nicole steht auf der Bühne, ihre Schlager-Fans klatschen, schunkeln und können bereits jedes Wort ihrer neuen Single „Ich bin zurück“ mitsingen. Ein besonderer Moment für die Schlagersängerin, denn der Song bedeutet ihr so viel. Nach zwei Jahren Zwangspause und ihren Kampf gegen den Krebs steht sie jetzt nämlich endlich wieder auf der Bühne.

Ihre Fans sind stolz auf den Kampfgeist der Schlagersängerin und belohnen sie nach ihrem Auftritt mit minutenlangem Applaus - und da kullern bei Nicole dann die Tränen. „Schau mal, wie sie sich feiern“, jubelt Florian Silbereisen aufgeregt. Nicole fehlen die Worte, sie muss sie erst einmal wieder sammeln.

Nicole bei Florian Silbereisen: ESC-Star nach zwei Jahren wieder zurück

Dann will Florian Silbereisen, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, wissen: „Wie gehts dir heute, wenn du das hier erlebst?“. Gerührt antwortet Nicole: „Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lange man auf so einen Moment wartet. Wenn man zwei Jahre eingesperrt ist, wie im Gefängnis und nirgendwo hin darf und dann plötzlich wieder hier stehen kann. Es ist so schön“. Das sehen auch ihre Fans so und applaudieren ihr nochmals.

Für weniger positive Emotionen sorgte der Auftritt einer Kollegin: Nena trat ebenfalls in Florian Silbereisens Show „Schlagerjubiläum“ auf. Und das, obwohl sie in den letzten zwei Jahren mit fragwürdigen Aussagen über die Corona-Pandemie negativ auf sich aufmerksam gemacht hat. Im Netz sorgt ihre Performance für wütende Stimmen. Verwendete Quellen: ARD/Das große Schlagerjubiläum 2022 - Auf die nächsten 100! am 22.10.2022