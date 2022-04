„Eines der schönsten Wesen, die ich je gesehen hab“: Matthias Reim beschreibt Gefühl bei Geburt seiner Tochter

Von: Jonas Erbas

Matthias Reim ist überglücklich: Christin Stark hat die erste gemeinsame Tochter des Schlager-Traumpaares zur Welt gebracht (Fotomontage) © Screenshot/Facebook/BR Schlager & Malte Krudewig/dpa

Matthias Reim ist überglücklich: Seine Ehefrau Christin Stark hat vor wenigen Tagen die erste gemeinsame Tochter des Schlager-Traumpaares zur Welt gebracht. Mit emotionalen Worten beschreibt er sein Gefühl nach der Geburt.

München - Im Alter von 64 Jahren darf sich Matthias Reim noch einmal ganz den Vaterfreuden hingeben, denn vor wenigen Tagen brachte seine Ehefrau Christin Stark die erste gemeinsame Tochter zur Welt. Der Schlagerstar, der dank der kleinen Zoe nun siebenfacher Papa ist, kann sein Glück kaum fassen – und verrät, dass er einen wahren Gefühlsausbruch erlebte, als er sein Kind zum ersten Mal sehen durfte.

Matthias Reim spricht über kleine Tochter Zoe – Schlagerstar gerät ins Schwärmen

Am Samstagabend stand Matthias Reim zwar im Rahmen der „Schlagernacht des Jahres“ in München auf der Bühne, doch in Gedanken war der frischgebackene Vater wohl immer wieder auch bei seiner Frau Christin Stark und dem gemeinsamen Nachwuchs. Im Interview mit BR Schlager, welches nach dem Live-Event aufgezeichnet wurde, kam der 64-Jährige gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.

Im Interview zeigte sich Matthias Reim bei einem Auftritt in München, kurz nach der Geburt seiner kleinen Tochter Zoe, sichtlich glücklich – und erklärte, warum er nicht im Kreißsaal zugegen war © Screenshot/Facebook/BR Schlager

„Die Kleine ist eines der schönsten Wesen, die ich je gesehen habe auf der Welt“, erklärte er mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Der „Verdammt, ich lieb‘ dich“-Interpret strotze regelrecht vor Freude und zeigte sich offen von seiner gefühlvollen Seite: „Wir sind aufgeregt, aber wir haben wirklich so einen kleinen, hübschen Stern. Ich hätte nie gedacht, dass ich noch einmal so, so emotional werden kann.“

Matthias Reim spricht über Geburt von Töchterchen Zoe – Schlagerstar fehlte im Kreißsaal

„Ich bin ein glücklicher, angekommener Mann“, beschrieb Matthias Reim seine aktuelle Gefühlslage kurz nach der Geburt seines Töchterchens. Die sorgt bei ihrem stolzen Papa für einen durchgehenden Freudenausbruch, wenn er sie im Arm hält: „Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott – das ist so schön!“, komme es ihm in diesen Momenten.

Der Schlager-Rocker offenbarte zudem, bei der Geburt seiner Tochter zwar im Krankenhaus, aber nicht mit im Kreißsaal dabei gewesen zu sein: „Wenn ich dich leiden seh, fall ich weg", habe Matthias Reim seiner Christin Stark deswegen vorab erklärt.