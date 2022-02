„Einfach die Schönste“: Vanessa Mai begeistert Fans im Neon-Look

Vanessa Mai auf der Glow Show Bühne bei der Glow - The Beauty Convention by dm in der Messe Stuttgart. Stuttgart, 31.03.2019 © IMAGO / Future Image

Schlagersängerin Vanessa Mai begeistert die Fans erneut mit einem Foto auf Instagram. Darauf strahlt sie im grünen Neon-Look.

Schlagersängerin Vanessa Mai begeistert erneut ihre Fans. Sie postete Anfang der Woche ein neues Foto auf Instagram. Vanessa Mai steht vor einer Wand, stützt sich leicht an ihr ab und schaut in die Kamera. Aber eines hat es den Fans besonders angetan: Ihr tolles Outfit. Die Sängerin trägt einen grün-gelben Neon-Jumpsuit mit Cut-Outs an den Beinen. Und die großen grünen Ohrringe perfektionieren das Outfit optisch.

Unter das Foto schreibt Vanessa Mai: „Du wärst überrascht, wie viel es kostet, billig auszusehen“. Damit spielt sie wohl auf ihren gewagten Look an, wobei es bestimmt einiges an Mühe bereitet hat, das perfekte Foto hinzubekommen. Mit diesem Foto hat die Schlagersängerin erneut ihren guten Geschmack bewiesen, finden sie Fans. Jemand kommentiert: „Wooow wie schöööönnn!!!“ Und ein anderer Fan schreibt: „Einfach die Schönste“.

Die Fans lieben ihre witzige Bildunterschrift

Und auch ihre gewitzte Bildunterschrift kommt sehr gut bei den Followern an. Denn andere kommentieren: „Müsste es nicht als Schwabe grad andersrum sein? Siehst toll aus!“ oder auch „Das Leben ist schon ziemlich paradox“. Ein weiterer Fan schreibt unter das Bild: „Hahaha. Klasse Bildunterschrift. Befürchte jedoch, dass die, für die sie gilt, es nicht verstehen“. Mit dem Neon-Foto scheint Vanessa Mai wieder vollkommen ins Schwarze getroffen zu haben und die Fans lieben es.