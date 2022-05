„Einfach günstiger“: Danni Büchner verbringt wegen Projekten zwei Nächte im Hotel

Von: Alica Plate

Danni Büchner übernachtet die nächsten zwei Nächte ohne ihre Kinder im Hotel © Screenshot/Instagram/dannibuechner

Bei Danni Büchner steht ein spannendes Projekt an. Dafür zog die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin sogar ins Hotel. Doch worum es genau geht, enthüllt die 44-Jährige derzeit noch nicht.

Mallorca - Statt in ihrer Finka auf Mallorca, verbringt Danni Büchner (44) die nächsten Tage im Hotel - ohne ihre Kinder. Denn bei der „Goodbye Deutschland“-Auswanderin (alle Infos zur Doku-Soap) steht ein Projekt an, welches sie jedoch vorerst geheim hält. Damit sie sich darauf vollkommen konzentrieren kann, hat sich die 44-Jährige für zwei Nächte ein Hotelzimmer gebucht.

Volkan, Jada und Joelina passen in Dannis Abwesenheit auf die Zwillinge auf

Danni Büchner (alle Infos zur Büchner-Familie) ist nicht nur Fünffach-Mama, sondern steht auch regelmäßig vor der Kamera. Um Karriere und Kinder unter einem Hut zu bekommen, kann die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin glücklicherweise auf Joelina, Jada und Volkan zählen, die in ihrer Abwesenheit auf ihre jüngeren Geschwister Diego und Jenna aufpassen.

Doch in einem fremden Bett zu schlafen und ihre Kinder nicht um sich herum zu haben, scheint Danni Büchner immer wieder vor eine große Herausforderung zu stellen. Denn anstatt die Ruhe zu genießen, hat die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin regelrecht mit Schlafproblemen zu kämpfen, wie sie auf Instagram gesteht.

„Einfach günstiger“: Danni Büchner verbringt wegen Projekten zwei Nächte im Hotel

„Guten Morgen, so sieht man aus, eine Nacht alleine im Hotel. Ich habe so schlecht geschlafen. Bin jetzt aber zwei Nächte im Hotel, denn: Die nächsten vier Tage werden sehr anstrengend werden, aber wahnsinnig spannend, glaube ich“, informiert die 44-Jährige ihre Follower auf Instagram. Anschließend erklärt sie: „Da war es einfach günstiger die nächsten zwei Nächte hier in der Nähe zu schlafen, wo es dann auch in den nächsten zwei Tagen stattfinden wird.“

Nicht das erste Mal, dass sie Schwierigkeiten hat, einzuschlafen. Denn ein gemütlicher Couchabend mit ihren Kids wurde kürzlich für die „Goodbye Deutschland"-Auswanderin zur großen Herausforderung. Denn über die RTL2-Show „Armes Deutschland" war Danni Büchner regelrecht entsetzt - „Werde Alpträume kriegen", war sie sich sicher.