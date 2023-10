„Einfach nur draufhauen“: Michael Wendler rechnet mit Ikke Hüftgold, Jürgen Milski und Krümel ab

Von: Melanie Habeck

Michael Wendler plant nach diversen Skandalen sein Bühnen-Comeback – Schlagerkollegen wie Ikke Hüftgold, Jürgen Milski und Krümel zweifeln daran. Für sie findet der Musiker nun deutliche Worte.

Cape Coral – Das geplante Musik-Comeback von Michael Wendler (51) hat in den vergangenen Monaten bereits für etliche Schlagzeilen gesorgt. Ein Festival, auf dem der Sänger auftreten sollte, wurde kurzerhand vom Veranstalter abgesagt. Der Grund: Immenser Protest von anderen Künstlern und Schlager-Fans im Netz. Einige Kollegen hegen daher Zweifel, dass es Michael Wendler auf die großen Bühnen zurückschafft – ein Unding, wie der Wahl-Amerikaner findet.

Öffentliche Kritik: Michael Wendler regt sich über Aussagen seiner Kollegen auf

Ikke Hüftgold (47), Jürgen Milski (59) und Krümel (50) äußersten sich kürzlich kritisch über die geplante Tour von Michael Wendler. Im Podcast „Die Wendlers“ ärgert sich der Musiker gemeinsam mit seiner Ehefrau Laura Müller (23) nun über diese Skepsis. „Die haben mich persönlich angegriffen. Die sind nämlich der Meinung, dass ich nie wieder eine Bühne betreten werde und weg vom Fenster bin“, fasst der 51-Jährige die Aussagen seiner Kollegen kurz und knapp zusammen. „Da ist mir als allererstes eingefallen: Warum kümmern die sich um meine Karriere und nicht um ihre eigene“, bringt er sein Unverständnis auf den Punkt.

Besonders getroffen hätten Michael Wendler die Worte von Ikke Hüftgold. „Er wollte 2019 dich und mich exklusiv als Künstler für sein Label, für seine Firma haben und hat ein Vertragswerk sogar aufgesetzt. Und es kam nicht zur Unterschrift. Aber er wollte unbedingt dich, wollte mit dir auf Tour gehen und war meiner Meinung nach ganz verliebt in dich“, erinnert sich der Schlagerstar gemeinsam mit Laura an die damaligen Gespräche mit Ikke.

„Einfach nur niederträchtig“: Michael Wendler entrüstet über Ikke Hüftgolds Aussagen

Daher sei Michael Wendler jetzt enorm enttäuscht von der Art und Weise, wie sich Ikke Hüftgold öffentlich über ihn äußert. „Was er jetzt so von sich gibt, ist einfach nur niederträchtig und das macht man einfach nicht. Zumal er sich ja auch jederzeit an mich persönlich wenden könnte oder an dich – und dann könnte man miteinander sprechen. Aber das ist wohl nicht gewollt, sondern man muss einfach nur draufhauen“, poltert der 51-Jährige weiter.

Schlagerstars wie Ikke Hüftgold oder Jürgen Milski zweifeln an einem musikalischen Comeback von Michael Wendler. Der Wahl-Amerikaner empört sich nun über die Aussagen seiner Kollegen. © IMAGO / STAR-MEDIA & IMAGO / Revierfoto & IMAGO / Funke Foto Services

Auch Laura lässt die öffentliche Kritik an ihrem Mann nicht kalt. Sie macht sich vor allem Gedanken darüber, welche Szenarien sich in Zukunft abspielen werden, sollte das Paar bei einem Event auf einen ihrer prominenten Widersacher treffen. „Wie viele Prominente dir wirklich Komplimente machen und dann in Wahrheit negativ sprechen in der Presse“, beschreibt die 23-Jährige ihr Unbehagen. Doch nicht nur über Kollegen aus der Schlagerwelt empörten sich die Eheleute in ihrem Podcast: Auch gegen die „Goodbye Deutschland“-Produktion erhoben Laura Müller und Michael Wendler schwere Vorwürfe. Verwendete Quellen: „Die Wendlers“ (Folge vier), instagram.com/lauramuellerofficial