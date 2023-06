„Einfach nur Wahnsinn!“: „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher spricht über Rammstein-Vorwürfe

Von: Lukas Einkammerer

In den sozialen Medien postet Ronja Forcher vor allem Eindrücke aus ihrem Schauspielalltag. Nun äußert sich die „Bergdoktor“-Darstellerin jedoch zu den Vorwürfen gegenüber Rammstein und Till Lindemann.

Ellmau – Seit Tagen schon verbreiten sich die Vorwürfe gegenüber Rammstein und Frontsänger Till Lindemann (60) wie ein Lauffeuer in der deutschen Medienlandschaft und machen auch vor der Promiwelt nicht Halt. Unzählige Personen des öffentlichen Lebens haben zu der Situation bereits Stellung bezogen – so wie nun auch „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher (26), die auf Instagram einige unmissverständliche Zeilen teilt.

„Bin sehr schockiert“: „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher spricht über Rammstein-Vorwürfe

Erst vor wenigen Tagen kamen Jan Böhmermann (42) und Olli Schulz (49) in ihrem Podcast „Fest und Flauschig“ auf das Thema Rammstein zu sprechen und Schulz, der selbst langjähriger Fan der Band ist, befand: „Ich glaube, dass diese Geschichte dieser Band das Genick brechen wird.“ Während das Duo, das im Mai auch das ESC-Finale in Liverpool kommentierte, gewohnt kein Blatt vor den Mund nimmt, machen auch andere Promis ihre Position sehr deutlich. Der Rammstein-Sänger selbst wies alle Vorwürfe über eine Anwaltskanzlei zurück.

In ihrer Instagramstory teilt „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher ein Video des österreichischen Nachrichtenjournals Zeit im Bild über den Rammstein-Eklat. „Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn!“, schreibt die Schauspielerin, die in der ZDF-Kultserie die Rolle der Lilli Gruber spielt, dazu. „Ich bin wahrscheinlich, wie alle, sehr schockiert und halte zu allen Betroffenen“, fährt sie fort, „Danke für euren Mut, eure Erfahrungen zu teilen!“ Ihre Plattform, auf der sie sonst vor allem Eindrücke von den Dreharbeiten oder ihren Auftritten als Sängerin teilt, für so eine Botschaft zu nutzen – ein mutiger Schritt.

Hans Sigl in Rage: „Bergdoktor“-Star feuert gegen Christian Lindner und WM-Botschafter

Ronja Forchers Zeilen über die Rammstein-Vorwürfe sind nicht das erste Mal, dass ein Mitglied der „Bergdoktor“-Besetzung in den sozialen Medien offen auf solch eine aktuelle Thematik eingeht.

Vergangenen November feuerte Hauptdarsteller Hans Sigl (53) gegen den WM-Botschafter von Katar, verurteilte dessen homophobe Aussagen und befand: „Eure Mütter haben versagt.“ Im April 2023 teilte der gebürtige Österreicher zudem aufgrund der Kinderpolitik von Christian Lindner (44) gegen den FDP-Chef aus.

Wie viele andere Promis äußert sich auch „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher zu den Vorwürfen gegenüber Rammstein und Till Lindemann. © IMAGO/Gonzales Photo; Screenshot/Instagram/ronjaforcher; IMAGO/HOFER (Fotomontage)

Bei „Der Bergdoktor“ stehen vor allem Alpenidylle, blaue Himmel und Familienzusammenhalt im Vordergrund – außerhalb der heilen Welt der ZDF-Produktion scheinen sich Ronja Forcher und Hans Sigl aber nicht davor zu scheuen, kontroverse Gesprächspunkte aufzugreifen.

Beschäftigt sind beide derzeit aber vor allem mit den Dreharbeiten für die 17. „Bergdoktor“-Staffel und Hans Sigl zeigte am 28. Drehtag einzigartige Einblicke vom Set. Verwendete Quellen: Instagram; fuersie.de