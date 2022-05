„Einfach nur Wow“: Estefania Wollny im Leo-Look lässt ihre Fans ausflippen

Von: Alica Plate

Estefania Wollny begeistert mit ihrem neusten Bild ihre Follower © Screenshot/instagram/estefaniawollny21

Mit einem Bild auf Instagram verzaubert Estefania Wollny erneut das Netz. Mit Leopardenbluse und Brille ist die 19-Jährige kaum wiederzuerkennen. Ein Look, der Fans begeistert.

Ratheim - Die Wollnys (alle Informationen über die Großfamilie) begeistern mit ihren Fotos auf Instagram immer wieder zahlreiche Fans. Auch der neuste Post von Estefania kommt bei ihren Followern extrem gut an. Darauf zeigt sich die 19-Jährige ganz ungewohnt mit Brille und Leopardenbluse.

Die Wollnys besuchten Sarafina in der Türkei

Während Sarafina Wollny bereits mit ihrem Mann Peter und den Zwillingen Emory und Casey in der Türkei Fuß gefasst hat, besuchte die Familie kürzlich die 26-Jährige in der beliebte Urlaubsregion. Nun scheinen die Wollnys allesamt wieder in Deutschland zu sein - Sarafina jedoch nur noch für wenige Tage.

Noch immer ist unklar, wann die gesamte Familie es Sarafina gleichtut und in die Türkei zieht. Doch in ihrer Doku-Soap „Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie“ soll dies bald bekanntgegeben werden.

Die Töchter von Familienoberhaupt thematisieren die Auswanderung auf Instagram jedoch vorerst nicht, um den Zuschauern die Spannung nicht zu nehmen. Die Sprössling posten lieber weiterhin zahlreiche Bilder mit verschiedenen Outfits. Dabei zeigte sich Sarafina Wollny kürzlich extrem verändert auf der Social-Media-Plattform.

Estefania Wollny zeigt sich mit Brille - Fans sind begeistert © Screenshot/Instagram/estefaniawollny21

In einer Leopardenbluse und mit Brille verzaubert sie ihre Follower. Ein Look, der bei den Fans der 19-Jährigen extrem gut ankommt. „So wunderschön“, kommentiert ein Fan das Bild. „Wow du bist echt eine wunderschöne Frau“, fügt ein anderer hinzu, während ein dritter meint: „Einfach nur Wow was aus dir geworden ist.“

Die Wollnys sorgten kürzlich für eine wahre Überraschung: Denn eine weitere Tochter von Silvia hat sich verlobt - Fans sind sich dabei sicher, dass es sich um Lavinia handelt. Und genau damit sollten sie auch Recht behalten. Verwendete Quellen: Instagram.com/estefaniawollny21