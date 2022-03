„Einfach nur WOW“: Melissa Naschenweng eröffnet Dirndlsaison - Fans sind begeistert

Wenn die Temperaturen steigen, ist es Zeit, in die Trachten zu schlüpfen! Schlagerstar Melissa Naschenweng beweist auf Instagram, dass ein Dirndl das perfekte Frühlingsoutfit ist.

Lesachtal – Der Frühling ist da! So langsam steigen die Temperaturen und man wagt sich wieder ohne dicke Winterjacke, Mütze und Handschuhe heraus. Für Melissa Naschenweng (31) bedeuten die ersten zarten Blüten an Bäumen und Sträuchern aber noch etwas anderes: Die Dirndlsaison ist eröffnet! Auf Social Media präsentiert sich die Volksmusikerin jetzt in einem blau-weißen Trachtenoutfit, das ihre Fans zum Schwärmen bringt.

Vor einem idyllischen Alpenhintergrund ist die „Dein Herz verliert“-Interpretin in ihrem klassischen Dirndl abgelichtet, mit den Händen in ihrem blonden Haar schaut sie lächelnd zu Boden. Man sieht Melissa Naschenweng an, dass sie den Frühling sehnlichst erwartet hat! Unter den Schnappschuss schreibt der Schlagerstar auf Instagram: „Die Dirndlsaison ist eröffnet!“ Und ihre Fans sind ebenso begeistert über den Start der Trachtenzeit, wie die Kommentarspalte unter dem Beitrag beweist.

Mit ihrem Dirndl-Bild begeistert Volksmusikerin Melissa Naschenweng ihre Follower

Auch ihre Fans haben sich offenbar darauf gefreut, Melissa Naschenweng endlich wieder im klassischen Dirndl sehen zu können. „Einfach nur WOW, das steht dir richtig gut“, schreibt beispielsweise ein Nutzer und unterstreicht sein Entzücken mit gleich drei Flammen-Emojis. Nicht wenige Userinnen interessiert derweil brennend, wo ihr Idol das schicke Trachtenkleid erworben hat. Und natürlich unterstützt Melissa ihre heimischen Fashion-Designer und gibt gerne preis, dass sie ihr Bergbauerndirndl von der „Zillertaler Trachtenwelt“ erhalten hat.

Doch was Trachten angeht, ist Melissa Naschenweng auch für ihre Vielseitigkeit bekannt. Die Sängerin zeigt sich nämlich nicht nur im für Frauen typischen Dirndl. Auch in Lederhose war die Österreicherin schon häufiger zu sehen. Ihr Album „Lederhosenrock“ spielt mit seinem Titel auf die moderne Trageweise der traditionellen Kleidung an: Auch als Frau kann man in Lederhose super aussehen — und mit einem rockigen Schlagersound die Massen in Ekstase versetzen.