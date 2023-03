„Einfach oberflächlich“: Anna-Carina Woitschack staucht dreisten Fan öffentlich zusammen

Die Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack hat bereits gezeigt, dass sie Hass im Netz nicht duldet. Nun hat sie einer übergriffigen Frau online die Meinung gesagt.

Nach einer schwierigen Trennung von Schlager-Star Stefan Mross (47) und dem damit zusammenhängenden Umzug hat sich Anna-Carina Woitschack (30) aufgerappelt. Auf ihren Social-Media-Profilen wird klar: Sie will nach vorne schauen, startet optimistisch in einen neuen Lebens- und Karriere-Abschnitt. Außerdem hat sie gezeigt, dass sie sich Beleidigungen und üble Nachrede im Netz nicht gefallen lässt.

Dass ausgerechnet ein neues Tattoo nun wieder Stänkerer auf den Plan ruft, war nicht abzusehen. Vor zwei Tagen hatte die Schlagersängerin ein neues Video auf Instagram geteilt. Darin ist zu sehen, wie sich Anna-Carina Woitschack ein neues Tattoo stechen lässt. „Ich hab’s getan“, schrieb sie glücklich dazu, „Schon länger wollte ich mir diesen Schriftzug auf meiner Haut verewigen lassen.“

Anna-Carina Woitschack außer sich vor Wort: „Kennen wir uns persönlich?“

Die Tätowierung zeigt nun einen Schriftzug, der besagt: „Never a failure, always a lesson“, zu Deutsch: „Niemals ein Fehler, immer eine Lektion“. Sprich, aus jeder Erfahrung im Leben lassen sich wertvolle Lehren ziehen. Den meisten Fans gefällt das Tattoo einfach richtig gut. Sie finden, dass es gelungen ist und zu Anna-Carina passt. „Sehr schöner und treffender Spruch, nichts ist wertvoller als die Erfahrung“, beschreibt ein Fan, was scheinbar viele Follower denken.

Einer Frau aber gefällt die Hautverzierung nicht. Sie nimmt das Tattoo zum Anlass, die Sängerin zu beleidigen. „Wäre der Text ‚Bist du nichts, schlaf dich prominent hoch‘ nicht authentisch ehrlicher gewesen?“, ätzt sie gegen die Anna-Carina Woitschack. Doch die lässt so einen Kommentar nicht unbeantwortet und schreibt:

„Es sind genau Frauen, wie Sie, wo ich mich manchmal frage, was das soll? Kennen wir uns persönlich? Warum nehmen Sie sich das Recht raus, so zu urteilen? Einfach oberflächlich eine Situation zu beurteilen geht gar nicht. Trotzdem alles Gute für Sie.“ In ihrer Instagram-Story teilte sie einen Screenshot des Wortwechsels und erklärte dazu, dass sie sich bei solchen Verurteilungen einen Kommentar manchmal einfach nicht verkneifen könne.