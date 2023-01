„Einfach so verschwinden“: Jürgen Drews wollte eigentlich gar keine Abschiedsshow

Jürgen Drews ist zum letzten Mal auf der Bühne zu sehen. „Der große Schlagerabschied“ wird von Florian Silbereisen moderiert.

Für Schlagersänger Jürgen Drews (77) ist das Ende seiner Karriere gekommen. Am 14. Januar wird um 20:15 Uhr im Ersten seine letzte TV-Show zu sehen sein. In „Der große Schlagerabschied“ können die Fans den 77-Jährigen ein allerletztes Mal auf der Bühne sehen. Die TV-Show wurde eigentlich bereits am 22. Oktober aufgezeichnet, weshalb sich Drews jetzt bereits zu seinem Abschied äußern konnte. Seine letzte TV-Show wurde von Florian Silbereisen (41) moderiert.

Am 14. Januar feiert Jürgen Drews seinen großen „Schlagerabschied“ © IMAGO/STAR-MEDIA

In einem Interview mit spot on news erzählt Jürgen Drews, dass er eigentlich gar keinen Abschied wollte und warum Florian Silbereisen ihn doch überredet hat: „Er war es auch, der mir sagte, dass es toll wäre, wenn er mich mit einer Abschiedsshow noch einmal feiern dürfte. Mein Plan war ja immer, einfach so zu verschwinden. Für ihn habe ich das sehr gern gemacht und es war einfach toll und eine Ehre für mich, dass er diese Sendung moderiert hat. Wir mögen uns sehr.“ Aufgrund ihrer besonderen Freundschaft ist es zu der Abschiedsshow gekommen. So erzählt Jürgen Drews: „Florian Silbereisen und ich haben eine sehr freundschaftliche Verbindung. Er ist ein toller Mensch und ich mag ihn sehr. Wir waren zweimal gemeinsam auf großer Tournee und haben viel miteinander erlebt.“

Ein Neuanfang für den „König von Mallorca“

Zwar blickt Jürgen Drews schwermütig auf das Ende dieser Ära, doch er ist auch positiv gestimmt: „Ich gehe mit einem lachenden und natürlich einem weinenden Auge. Wobei das lachende überwiegt. Mein Leben hat über viele Jahre komplett auf der Überholspur stattgefunden. Diese Entschleunigung tut mir gut. Ich genieße die Zeit zu Hause und komplett ohne Zeitdruck sehr.“ Der Sänger hat auch schon Pläne für den Ruhestand, wie er verrät: „Ich genieße es einfach, nicht mehr von Termin zu Termin zu hetzen, kann in den Tag hineinleben und freue mich, endlich Dinge tun zu können, für die ich sonst keine Zeit hatte. Ramona und ich können spontan Ausflüge machen, Kaffee trinken gehen oder einfach auch nur Fernsehen schauen. Das ist toll.“