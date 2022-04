„Fläche muss genutzt werden“: Pietro Lombardi will nach Auszug der Pochers sein Haus neu einrichten

Von: Stella Rüggeberg

Pietro Lombardi darf nach acht langen Monaten endlich wieder in sein Haus einziehen. Kaum da, macht sich der Superstar auch direkt an die Inneneinrichtung. Dafür holt sich Pietro einige Tipps bei seinen Followern.

Köln - Nachdem Amira (29) und Oliver Pocher (44) acht Monate lang im Haus von Pietro Lombardi (29) unterkommen durften, zieht der ehemalige DSDS-Sieger (alle News zu Pietro auf der Themenseite) nun endlich zurück in seine eigenen vier Wände. Auf Instagram zeigt er seinen Fans, wie es in seinem Haus momentan aussieht und was der Sänger für die Inneneinrichtung alles geplant hat. Große Bilder und Teppiche sollen dem Haus noch eine gewisse Gemütlichkeit verleihen.

Name Pietro Lombardi Geboren 9. Juni 1992 (Alter 29 Jahre), Karlsruhe Bekannt aus Deutschland sucht den Superstar, Staffel 8 Kinder Alessio Lombardi-Engels

Pietro Lombardi wohnte acht Monate lang im Hotel

Vor etwa acht Monaten wurde das Haus der Pochers durch die Flutkatastrophe zerstört. Pietro überließ ihnen sein Haus und zog in der Zwischenzeit in ein Hotel. Nun sind die Renovierungen im Haus der Pochers endlich fertig und Pietro darf wieder in seine eigenen vier Wände ziehen. Dabei wird er sogar ganz schön emotional.

Das Haus des Sängers geht über mehrere Etagen, hat einen Fahrstuhl und einen riesengroßen Garten. Da Pietro allerdings noch nicht lange in diesem Haus wohnt, lässt die Einrichtung noch zu wünschen übrig. „Hier ist alles noch ein bisschen zu leer, finde ich persönlich“, so der Superstar in einer Instagramstory.

„Fläche muss genutzt werden“: Pietro Lombardi will nach Auszug der Pochers sein Haus neu einrichten

Momentan sieht man in Pierto Lombardis Haus noch jede Menge kahle Wände. „Die Fläche muss genutzt werden“, erklärt der Sänger. Auf einer Wand soll deshalb ein großes Bild für einen Blickfang sorgen.

„Ich denke ich hol mir ein großes Bild oder lass mir ein großes Bild machen“, verrät Pietro seinen Fans. Darauf soll seine Familie oder sein Sohn Alessio zu sehen sein. Doch nicht nur Bilder sollen die Wohnung aufhübschen.

Pietro Lombardis Follower helfen ihm bei der Einrichtung seines Hauses

Pietros Fans geben ihm reichlich Tipps, wie er am besten seine Wohnung dekorieren soll, um alles ein wenig gemütlicher zu machen. „Viele haben gesagt ‚hol dir Teppiche‘“, erklärt der „Phenomenal“-Sänger und fragt seine Follower, ob sie noch Vorschläge für gute Zimmerpflanzen haben.

Man darf also gespannt sein, wie Pietro Lombardi sein Haus einrichtet. Der ehemalige DSDS-Sieger wird seine Fans sicherlich weiterhin über alle Neuerungen in seinen luxuriösen vier Wänden informieren und ihnen Einblicke in sein gemütliches Eigenheim gewähren.

Sarah Engels möchte mit ihrer Familie auswandern

Während Pietro Lombardi seine Villa noch einrichten muss, spielt seine Ex-Frau Sarah Engels mit dem Gedanken auszuwandern. In einer Instagramstory offenbarte die ihren Fans, „der Gedanke wächst in mir immer mehr“. Verwendete Quellen: Instagram.com/pietrolombardi