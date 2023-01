Einrichtungs-Neid bei Harry und Meghan: „Für unsere IKEA-Lampen geschämt“

Von: Susanne Kröber

Ein Besuch bei William und Kate im Kensington-Palast machte Prinz Harry und Meghan ihr eigenes Zuhause madig, wie Harry jetzt in seinen Memoiren „Reserve“ gesteht.

London – Prinz Harrys Autobiografie „Reserve“ („Spare“) schlägt seit Tagen hohe Wellen, seit dem 10. Januar gibt es Harrys Memoiren jetzt auch offiziell zu kaufen. Und das Interesse ist riesig – kein Wunder, schließlich packt Prinz Harry (38) in seinem Buch auch Details über das schwierige Verhältnis zwischen ihm, seiner Ehefrau Meghan Markle (41) und seinem Bruder Prinz William (40) und dessen Frau Prinzessin Kate (41) aus.

Besuch bei William und Kate: Harry und Meghan schämten sich für IKEA-Lampen und gebrauchtes Sofa

Bereits in ihrer Netflix-Doku „Harry & Meghan“ gab das Paar einen Einblick in ihr Leben im Nottingham Cottage, einem Häuschen auf dem Anwesen des Kensington-Palasts. Dort wohnten Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrer Hochzeit im Jahr 2018. „Was die Menschen betrifft, lebten wir in einem Palast“, so Harry in der Dokumentation: „Und wir waren … in einer Hütte.“ Die „Hütte“ hat allerdings immerhin 123 Quadratmeter. Prinz William und Kate lebten zu diesem Zeitpunkt mit ihren Kindern George (heute 9), Charlotte (heute 7) und Louis (heute 4) bereits im Apartment 1A im Kensington-Palast.

Viel mehr Luxus: Ein Besuch im Kensington-Palast bei William und Kate sorgte bei Meghan und Harry für Neid (Montage). © picture alliance/dpa/AP/Kirsty Wigglesworth/PA Wire/Gareth Fuller

Ein Besuch in Williams und Kates Apartment ließ bei Prinz Harry und Herzogin Meghan Neid aufkommen. „Die Tapete, die Deckenleisten, die Bücherregale aus Walnussholz, gefüllt mit unbezahlbaren Kunstwerken. Herrlich. Wie ein Museum“, so Harry in seiner Biografie „Reserve“. „Wir gratulierten ihnen zu der Renovierung und hielten uns mit Komplimenten nicht zurück, während wir uns für unsere IKEA-Lampen und das gebrauchte Sofa schämten, das wir kürzlich mit Megs Kreditkarte auf sofa.com reduziert gekauft hatten.“

Vor Harry und Meghan: Auch William und Kate wohnten im Nottingham Cottage

Die Geburt ihres Sohnes Archie (heute 3) nahmen Prinz Harry und Herzogin Meghan zum Anlass und packten ihre Koffer. 2019 bezog die kleine Familie das Frogmore Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor – mit zehn Schlafzimmer deutlich größer als Nottingham Cottage. Vor Harry und Meghan lebten auch Prinz William und Kate im Nottingham Cottage, erst nach der Geburt ihres Sohnes George zogen die beiden aus und überließen die Unterkunft Williams Bruder Harry, der Nottingham Cottage damals zunächst als Single-Bude nutzte.

Nottingham Cottage Nottingham Cottage, auch liebevoll „Nott Cott“ genannt, ist ein 123 Quadratmeter großes Haus auf dem Gelände des Kensington-Palasts in London. Die Decken des roten Backsteinbaus sind für ihre Niedrigkeit bekannt. Als Teil des Crown Estates gehört Nottingham Cottage dem Monarchen, also seit dem Tod von Queen Elizabeth II. (96, † 2022) König Charles III. (74), ist allerdings nicht sein Privateigentum. Unter anderem wohnten bereits Lady Jane Fellowes (65), die ältere Schwester von Prinzessin Diana (36, † 1997), Prinz William und Kate Middleton, und Prinz Harry und Meghan Markle in Nottingham Cottage. Verwendete Quellen: en.wikipedia.org

„Er ist so realitätsfremd“: Royal-Fans kritisieren Prinz Harry für seine Aussagen

Die Reaktionen der Royal-Fans fallen eindeutig aus. „Harry braucht Hilfe. Das Jammern über ihr Zuhause, als wäre es eine Strafe. Der Prinz und die Prinzessin von Wales lebten zwei Jahre in diesem Cottage, sogar mit Baby George. Interessant, dass Harry das auslässt“, so ein Kommentar bei nypost.com. „Meghan dachte, das gebrauchte Sofa würde sie bescheiden erscheinen lassen, aber bestellte das gebrauchte Sofa nur, um Munition für später zu haben“, vermutet ein User.

Die wenigsten Leser können Harrys Neid nachvollziehen. „Er ist so realitätsfremd, dass er nicht merkt, dass diese Position im Leben ihn immer noch in eine finanzielle Situation gebracht hat, die besser ist als die von 99 Prozent aller Menschen“, so ein weiterer Kommentar. Aber nicht nur in „Reserve“ teilt Prinz Harry gegen die königliche Familie aus, auch im Interview mit dem britischen Sender ITV, das vor der Veröffentlichung der Biografie ausgestrahlt wurde, erhob er schwere Anschuldigungen. So unterstellt er einigen Familienmitgliedern, sie gingen „mit dem Teufel ins Bett“, indem sie private Geschichten an die Presse gäben. Verwendete Quellen: nypost.com, thesun.co.uk, bunte.de