„Eins meiner größten Vorbilder“: Antonia Hemmer trauert um ihren Opa

Vor mehreren Tagen gab die „Bauer sucht Frau“-Kandidatin die Trennung von ihrem Freund Patrick Romer (26) bekannt. © RTL

Große Trauer bei Antonia Hemmer: Die „Sommerhaus der Stars“-Gewinnerin muss sich von ihrem geliebten Großvater verabschieden, der im Alter von 92 Jahren verstarb.

Neuer Schicksalsschlag für Antonia Hemmer (22): Die Influencerin muss den Tod ihres Opas verkraften. Vor mehreren Tagen gab die „Bauer sucht Frau“-Kandidatin die Trennung von ihrem Freund Patrick Romer (26) bekannt. Zusammen mit dem Landwirt hatte Antonia die diesjährige „Sommerhaus der Stars“-Staffel gewonnen, doch schon kurz nach der Sendung folgte das Beziehungsaus. Nun trauert die Blondine um ihren geliebten Großvater.

Die traurigen Nachrichten gab sie in ihrer Instagram-Story bekannt. Dort postete sie ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie die Hand ihres Opas hält. Dazu veröffentlichte die Reality-TV-Darstellerin rührende Zeilen, die ans Herz gehen. „Gestern waren meine Mama und ich über zehn Stunden bei ihm. Als wir uns abends was zum Essen holen waren für ca. 30 Minuten und zurückgekommen sind, war er nicht mehr da“, schrieb sie zu der Aufnahme. „Er hat so lange gekämpft, die letzten drei Wochen und hat es nun endlich geschafft und ist jetzt bei Oma.“

Antonia Hemmer: Ihr Opa war ihr großes Vorbild

Immerhin konnte Antonia also den letzten Tag an der Seite ihres Großvaters verbringen. „Er ist 92 Jahre alt geworden, hatte vier Urenkel und war eins meiner größten Vorbilder“, fügte sie in ihrer emotionalen Nachricht hinzu. Damit hat die gebürtige Fürtherin alle vier Großeltern verloren. An ihre Instagram-Follower gerichtet appellierte Antonia: „Leute, wirklich, seid für eure Großeltern da! Nehmt euch die Zeit!“

Bereits in den vergangenen Tagen hatte die TV-Beauty angedeutet, dass sich der Gesundheitszustand ihres Opas stark verschlechtert habe. „Mein Opa ist wieder palliativ zurück im Heim. Ich denke, er hat es bald geschafft“, teilte sie ihren Fans damals mit. Nun hat Antonias Großvater seine letzte Ruhe gefunden.