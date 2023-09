Einsam in den Bergen: Radfahrer filmen König Charles III. heimlich beim Wandern

Von: Lukas Einkammerer

So etwas erlebt man nicht alle Tage: Eine Gruppe Radfahrer traf in den Bergen auf König Charles III. – und nahm das Treffen heimlich auf.

Schottland – Es gibt Vieles, das man bei einer Wanderung durch die schottischen Highlands erwartet: malerische Bergseen, Nebelschwaden oder verfallene Ruinen. Das Oberhaupt des britischen Königshauses dürfte aber eher nicht dazu zählen, doch genau diese Erfahrung machte eine Gruppe Biker. Denn mitten in der Natur treffen sie auf König Charles III. (74) und dokumentieren das Treffen im Netz …

Mitten in Schottland: Radfahrer treffen auf alleine wandernden König Charles III.

In einem Video auf dem YouTube-Kanal „McTrail Rider“ halten Andrew Mcavoy und seine Begleiter ihre Mountainbike-Tour durch den Balmoral Estate in Schottland fest. Nach einer entspannenden Fahrt durch den Wald und über Hügel steht ihnen plötzlich ein älterer Herr mit Wanderstock gegenüber: König Charles, seines Zeichens seit Mai Regent des Vereinigten Königreichs. Ein Sicherheitsteam ist nicht zu sehen, der Vater von Prinz William (41) und Prinz Harry (39) scheint ganz alleine durch die szenische Landschaft zu spazieren.

Wie er den Radfahrern erklärt, verbringe er gerade einen Sommerurlaub in Balmoral und merkt an: „Die Mücken sind schrecklich, es ist typisch.“ Dass ein so wichtiger Mensch wie er scheinbar schutzlos durch die Wildnis spaziert, diese Tatsache lassen die Sportler nicht unerwähnt. „Oh ja, aber ich mag meine Spaziergänge“, betont Charles, „Ich möchte auf dem Weg bergab viele Dinge sehen.“ Nach weiteren Minuten Smalltalk geht er weiter seines Weges – ob er aber weiß, dass die ganze Begegnung gefilmt wurde?

Balmoral Castle: Zweitsitz der britischen Royals Im Herzen des Balmoral Estates, durch den die Biker ihre Tour gelegt hatten, liegt Balmoral Castle. Das märchenhafte und von Efeu bewachsene Schloss wurde im 14. Jahrhundert errichtet und diente der verstorbenen Queen Elizabeth II. als Sommersitz. Zwölf Wochen verbrachte die Regentin dort jedes Jahr von August bis Oktober – eine Tradition, die nun auch ihr Sohn fortzuführen scheint.

Biker-Team klärt auf: War König Charles III. wirklich alleine und ungeschützt beim Wandern?

Zwar scheint es in dem Video so, als wäre König Charles völlig ungeschützt und ohne bewaffnete Leibgarde unterwegs, doch Andrew Mcavoy und seine Freunde liefern in der Kommentarspalte bei YouTube die Erklärung. Vor der Kamera seien zwar keine Wachen zu sehen gewesen, doch „der König hatte viel Security in der Nähe und mehrere Fahrzeuge hatten die Route vor und nach ihm ausgekundschaftet. Er war alleine, aber immer noch beschützt, wie man es erwarten würde.“

Das Video der einzigartigen Begegnung ist seit dem 18. September online – die Frage bleibt aber, ob der Buckingham Palast die Löschung des Clips fordern wird, schließlich scheint es nicht so, als wusste Charles etwas von der Kamera, die während des Gesprächs heimlich auf ihn gerichtet war. Aber ganz egal, was passiert – auf dieses Erlebnis können die Biker ein Leben lang zurückblicken.

Verwendete Quellen: YouTube