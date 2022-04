„Einschlafen, oder so etwas“: Roberto Blanco wünscht sich „normalen Tod“

Von: Linda Rosenberger

Roberto Blanco wird dieses Jahr 85 - und befasst sich auch mit dem Thema Tod (Fotomontage) © Bodo Schackow/Uli Deck/dpa

„Ein bisschen Spaß“ muss für Roberto Blanco eigentlich sein. Doch beim Thema Tod wird der Entertainer ernst. Für seine letzte Stunde hat er nur einen Wunsch.

München - „Noch ein Glas und einen Kuss - ja und dann ist noch lange nicht Schluss“, singt Roberto Blanco in seinem wohl größten Hit „Ein bisschen Spaß muss sein“. Im wahren Leben allerdings hat sich der Entertainer jedoch schon längst mit dem Ende auseinandergesetzt. So verriet der in Kürze 85-Jährige gerade, wie er über das Thema Tod denkt und was er sich für seinen Abschied von dieser Welt wünschen würde.

Schlagerstar Roberto Blanco feiert 2022 seinen 85. Geburtstag

Seit vielen Jahrzehnten ist Roberto Blanco aus der Schlagerwelt nicht mehr wegzudenken. Irgendwann müssen sich die Fans wohl oder übel aber mit genau jenem Gedanken auseinandersetzen, denn auch, wenn man es ihm nicht ansehen mag, wird der erfolgreiche Musiker im Sommer 2022 tatsächlich bereits stolze 85 Jahre alt.

Den Zenit des Lebens hat Roberto Blanco damit traurigerweise wohl schon überschritten. Das ist ihm selbst bereits bewusst: „Jeder muss einmal gehen. So ist das Leben“, verrät der Musiker im Schlager.de-Interview, wie er sich mit dem Thema Sterben auseinandersetzt.

„Einschlafen, oder so etwas“: Roberto Blanco wünscht sich „normalen Tod“

„Mit jedem Tag beginnt der Rest unseres Lebens“, schrieb der Sänger schon vor einiger Zeit auf Instagram. Und auch zuletzt erklärte Roberto Blanco im exklusiven Interview, durchaus Respekt vor dem Tod zu haben, da das etwas sei, das man nicht wegwischen könne: „Jeder kommt mal dran“, hält der 84-Jährige weiter fest, denn so sei nun mal das Gesetz des Lebens.

„Was ich wünsche, ist ein normaler Tod. Einschlafen, oder so etwas“, beschreibt Blanco, wie er sich seinen Abschied von der Welt im Idealfall vorstellen würde. „Es wäre schön, wenn der liebe Gott uns allen das gibt“, hofft er zugleich, dass auch seinen Mitmenschen ein solch friedvoller Lebensabend gegönnt sei. Zuletzt machte der Entertainer allerdings aus einem ganz anderen Grund Schlagzeilen, denn Roberto Blanco forderte die Öffnung von Beethovens Grab. Verwendete Quellen: schlager.de, instagram.com/robertoblanco