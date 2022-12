Einzelzelle und Autogrammstudent: So lebt Boris Becker im Gefängnis

imago0157512608h.jpg © IMAGO/Martyn Wheatley / Parsons Media

Über zwei Jahre muss er im Knast sitzen – ein Insider packt nun über Boris Beckers Alltag aus.

London – Boris Becker (55) wurde im April diesen Jahres aufgrund von Insolvenzverschleppung zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Zeit hinter Gittern muss der ehemalige Tennisprofi in einem britischen Gefängnis absitzen, im HM Prison Huntercombe. Im Vergleich zu seinem vorherigen Leben im Blitzlichtgewitter, steht Boris nun nicht mehr in der Öffentlichkeit, sondern lebt ganz abgeschottet in einer Einzelzelle.

Nichtsdestotrotz ist der Name Boris Becker auch anderen Mitinsassen ein Begriff und ein Insider verrät nun, dass der dreifache Wimbledon-Sieger selbst im Gefängnis dem Promi-Alltag nicht komplett entkommen kann. In einem Interview mit RTL erzählt ein Ex-Häftling nun, dass Becker Blicke auf sich zieht und es anderen Gefangenen wohl gefällt, einen solch bekannten Mitinsassen zu haben. Der dreifache Wimbledon-Sieger gibt laut dem Insider sogar regelmäßig Autogramme. Außerdem verrät der Ex-Gefangene: “Er hat ein bisschen abgenommen, wenn ich ihn so vergleiche mit Bildern aus dem Fernsehen.” Boris scheint sich also äußerlich etwas verändert zu haben und hat ebenfalls seinen Bart und Haare wachsen lassen. Innerlich scheint er noch derselbe zu sein.

Auch im Knast ganz auf dem Boden geblieben

Obwohl Boris im Gefängnis durch seinen Promi-Status Aufsehen und Bewunderung erregt, ist er aber innerlich trotzdem noch der Alte: ganz am Boden geblieben. Laut Insider machte er nämlich keine große Sache um seine Bekanntheit: “Er hat jetzt nicht jedem auf die Nase gebunden, dass er dieser Wimbledon-Sieger ist.“

Nichtsdestotrotz bekam Boris eine Einzelzelle für sich, in der es ihm wohl nicht allzu schlecht geht. Zwei ganze Jahre hat er schließlich noch abzusitzen, bis er zurück in Freiheit darf.