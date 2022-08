Eispack und Tränen: Bergdoktor-Star Ronja Forcher verletzt sich in den Flitterwochen

„Bergdoktor“-Schauspielerin Ronja Forcher flittert mit ihrem Mann auf den Malediven. Doch dann verletzte sich die 26-Jährige am Kopf.

Malediven - Erst am letzten Wochenende hat „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher (26) ihren Verlobten Felix Briegel (25) geheiratet. Nach einer romantischen standesamtlichen Hochzeit am Samstag ging es direkt danach in die Flitterwochen. Auf Instagram verriet Ronja Forcher, dass sie mit ihrem Ehemann auf den Malediven in einem schicken 5-Sterne-Hotel Urlaub macht. Doch auch im Traumurlaub kann einiges schiefgehen, wie die Schauspielerin nun am eigenen Leib feststellen musste.

Ronja Forcher verletzte sich in ihren Flitterwochen am Kopf. Dies erzählte sie ihren Fans in einer Instagram Story. Darin ist die 26-Jährige auf einer Sonnenliege mit einem Handtuch-Turban um den Kopf zu sehen. Sie erzählt: „Wenn du richtig cool im Sonnenuntergang posen willst, neben einer Palme stehst und dir so richtig den Schädel anhaust – Malediven Edition. Eispack, that’s my style“.

Tränen flossen beim „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher

Danach zeigt die Schauspielerin noch ein Vorher-Nachher-Foto von ihrem Unfall. Davor hatte sie viel Spaß und poste lässig für die Kamera vor einer tropischen Palme. Und nachdem sie sich den Kopf angeschlagen hatte, flossen erst einmal die Tränen. Doch in dem Video sah die Sängerin bereits wieder sehr gefasst aus. Hoffentlich können die frisch Vermählten den Rest der Flitterwochen ohne weitere Zwischenfälle genießen.