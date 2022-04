Eitrige Wunde wegen Bauchnabelpiercing: Cathy Hummels musste operiert werden

Von: Jennifer Kuhn

Cathy Hummels verrät auf Instagram, dass sie sich aufgrund eines eitrigen Bauchnabelpiercings operieren lassen musste © Screenshot/instagram.com/cathyhummels / Tobias Hase/dpa

Cathy Hummels gewährt immer wieder Einblicke in ihr Leben. Nun verriet die Moderatorin, dass sie sich vor vielen Jahren einer Operation unterziehen musste. Der Grund für ihre OP war ein Bauchnabelpiercing, welches sich stark entzündet hatte und eitrig wurde.

München - Cathy Hummels posiert auf ihrem Instagram-Post in einem knalligen Bikini - knapp 3.000 Likes erreichte die Moderatorin innerhalb weniger Minuten. Doch durch Caption ihres Bildes verrät die 34-Jährige, dass sie sich vor einigen Jahren aufgrund eines Bauchnabelpiercings operieren lassen musste. Rückblickend auf diese Zeit, bereut sie es damals nicht auf die Worte ihrer Mutter gehört zu haben.

„Meine Mama hatte mich gewarnt“ Cathy Hummels bereut ihr Bauchnabelpiercing

Manchmal muss man eben seine eigenen Erfahrungen machen - auch wenn einige Menschen uns schon vorab davon anhalten. Cathy Hummels könnte davon ebenfalls ein Lied singen. Die 34-Jährige hatte sich in früheren Jahren ein Bauchnabelpiercing stechen lassen - welches sich danach stark entzündete.

„Meine Mama hatte mich gewarnt. Aber ich habe nicht gehört und seither ziert eine kleine Narbe meinen Nabel. Kleiner Reminder an mich: „ALWAYS LISTEN TO YOUR MAMA“, kommentierte die Moderatorin ihren Post. Der Bauchnabel entzündete sich so schlimm, dass Cathy sich sogar einer Operation unterziehen musste.

Eitrige Wunde wegen Bauchnabelpiercing: Cathy Hummels musste operiert werden

Auch wenn es üblich ist, dass sich die Körperstellen nach dem Stechen eines Piercings entzünden können - auf dem OP-Tisch sollte man aber dennoch nicht enden. „Ich hatte mal ein Bauchnabelpiercing, welches sich so eitrig entzündet hat, dass ich mich operieren lassen musste“, gibt die 34-Jährige in ihrer Instagram-Story zu.

Vor wenigen Tagen begann die neue Staffel von „Kampf der Realitystars“. Cathy Hummels moderiert auch in diesem Jahr wieder das beliebte TV-Format. Doch Fans von „Kampf der Realitystars“ sehen die Moderations-Performance von Cathy Hummels mit unterschiedlichen Ansichten. Verwendete Quellen: instagram.com/cathyhummels