„Wie ein Schoko-Sahnebonbon“: „Let‘s Dance“-Star Ekat verzaubert Fans im Ballon-Kleid

Ekaterina Leonova gehört zu den beliebtesten Kandidaten bei „Let‘s Dance“. © Instagram/Ekaterina Leonova

Profitänzerin Ekaterina Leonova trotzt den kalten Wintertemperaturen mit einem luftigen Outfit. Auf Instagram zeigt sie sich im voluminösen Ballonkleid.

Ekaterina Leonova (35) ist längst nicht mehr nur auf der Tanzfläche ein Star. Auf Instagram folgen der „Let’s Dance“-Bekanntheit rund 251.000 Menschen, die sie regelmäßig mit Einblicken in ihr Leben beglückt. Immer wieder zeigt sie sich dabei in tollen Outfits, die von schicken Tanzkleidern bis hin zu lässigen Alltagsklamotten reichen. In einem aktuellen Post beweist die Profitänzerin wieder einmal ihre Stilsicherheit. Auf drei Fotos posiert sie in einem dunklen Ballonkleid, das über den Knien endet. Dazu kombiniert sie schwarze Overknee-Stiefel. Abgerundet wird der Look von glitzernden XXL-Ohrringen. In dem süßen Outfit scheint sich die brünette Schönheit sichtlich wohl zu fühlen: Glücklich strahlt sie in die Kamera und steckt die Fans förmlich mit ihrer positiven Energie an.

Zu den tollen Aufnahmen schrieb Ekat: „Happy New Year! Meine Lieben, ich wünsche euch ein super schönes gesundes und glückliches neues Jahr 2023. Was ich mir fürs neue Jahr wünsche? Freiheit und Liebe in der ganzen Welt. Habt ihr euch auch etwas an Silvester gewünscht?“

Ekaterina Leonova: Fans sind hin und weg von ihrem süßen Look

Die Fans ließen nicht lange mit Antworten auf sich warten. „Liebe Ekat, auch für dich und deine Lieben ein wunderschönes und friedliches neue Jahr. Mein größter Wunsch wären Gesundheit und Zufriedenheit“, erwiderte ein User direkt auf die Frage des TV-Stars. Ein anderer gab Ekat einen persönlichen Neujahrswunsch mit auf den Weg: „Mach weiter wie bisher und verliere nie dein Strahlen.“

Zahlreiche Follower schwärmten in den Kommentaren vom zauberhaften Outfit der gebürtigen Russin. „Siehst aus wie ein Schoko-Sahnebonbon... einfach süß“, schrieb ein begeisterter Fan. Andere hinterließen Beiträge wie „Dein Foto ist mega schön“, „So hot“, „Das sieht wirklich klasse aus an dir“ und „Du siehst so hübsch aus“. An anderer Stelle wurde Ekat als „Traumfrau“ bezeichnet. Was wohl ihr neuer Freund zu diesen Avancen sagt? Berichten zufolge ist sie seit einigen Monaten mit dem deutsch-türkischen Unternehmer Hasan Kivran (56) zusammen.