„Let‘s Dance“-Star Ekat hat einen neuen Freund

Muss Liebe schön sein: Ekaterina Leonova schwebt aktuell auf Wolke sieben. Die schöne Profitänzerin ist „seit einigen Monaten“ in festen Händen.

Das Liebesglück steht Ekaterina Leonova (35) förmlich ins Gesicht geschrieben! Die „Let’s Dance“-Schönheit gibt auf Instagram bekannt, dass sie wieder vergeben ist. Damit will sie den Gerüchten über ihren Beziehungsstatus einen Riegel vorschieben. „Wie ihr wisst, wird oft über mein Privatleben spekuliert. Um dies zu beenden, möchte ich heute etwas Besonderes mit euch teilen: Ich bin seit einigen Monaten in einer festen und sehr schönen Beziehung“, verkündet die Profitänzerin in dem Post.

„Diese macht mich sehr glücklich und motiviert mich für mehr.“ Dazu teilte sie ein Foto, das sie glückstrahlend auf einem Boot in den Kanälen von Venedig zeigt. Möglicherweise war Ekat zu diesem Zeitpunkt mit ihrem neuen Schatz unterwegs – vielleicht gönnte sich das Paar einen gemeinsamen Liebesurlaub? Ein Foto mit ihrem Partner gibt es allerdings nicht. Die brünette Schönheit will die Identität ihres Herzensmanns nämlich unbedingt geheim halten. „Ich hoffe, ihr freut euch für mich und habt Verständnis dafür, dass ich meine Beziehung weiterhin schützen und für mich genießen möchte. Selbstverständlich nehme ich euch sonst auf meiner Reise sehr gerne mit und freu mich drauf“, erklärt die gebürtige Russin.

Ex-Tanzpartner nehmen Ekaterina Leonova aufs Korn

Unter Ekats Post trudelten sogleich zahlreiche Glückwunschnachrichten ein. Allen voran das „Let’s Dance“-Team freute sich über das frische Liebesglück der TV-Beauty. „Herzlichen Glückwunsch“, schrieb beispielsweise Tanzkollegin Renata Lusin (35). Motsi Mabuse (41) wiederum schwärmte: „Ekat in love! Wir freuen uns für dich.“ Auch Isabel Edvardsson (40) war entzückt und hinterließ ein rotes Herz-Emoji.

Deutlich humorvoller fielen die Kommentare von Leichtathlet Mathias Mester (36) und Komiker Bastian Bielendorfer (38) aus. Beide Männer standen bei „Let’s Dance“ gemeinsam mit Ekat auf dem Tanzparkett. „Endlich ist es raus! Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit“, scherzte Mester. Im nächsten Satz stellte er allerdings klar, dass es sich dabei nur um einen „Spaß“ handelte: „Wünsche dir alles Gute.“ Bastian Bielendorfer wiederum witzelte: „Glückwunsch, ich wünsche dir und Sky du Mont einfach eine tolle Zeit!“ Außerdem fügte er an Mathias Mester gerichtet hinzu: „Du hast mir mein Girl geklaut, du Knallfrosch.“