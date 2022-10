„Ekelhaft“: Danni Büchner teilt gegen Patrick Romer im Sommerhaus der Stars aus

Patrick Romer zog im „Sommerhaus der Stars“ immer wieder über seine Freundin Antonia her. Die Folge war eine gewaltige Hasswelle im Netz. Und auch „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner ist stinksauer über Patricks Verhalten.

Mallorca – Im „Sommerhaus der Stars“ zeigte sich Patrick Romer (26) nicht gerade von seiner besten Seite. Doch sein Unmut traf ausgerechnet seine eigene Freundin. Antonia (22), die es ihrem Liebsten einfach nicht recht machen konnte. Uns so hetzte der ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidat über sie, beschimpfte sie, machte sich über sie lustig und äffte sie nach.

Wegen Patricks Verhalteen im Sommerhaus – Danni Büchner stinksauer

Die Zuschauer brachte Patrick schnell gegen sich auf. Antonia wurde sogar geraten, sich von ihrem Freund zu trennen. Doch die nahm den Bauern in Schutz, will gemeinsam mit Patrick an der Beziehung arbeiten. Doch so lange das „Sommerhaus der Stars“ noch im TV läuft, will die Hasswelle nicht abnehmen.

Und auch Danni Büchner mischt mit. Sie verfolgt die RTL-Sendung im TV und kommentiert live auf Instagram. „Alter, immer am Lästern“, beschwert sie sich über Patrick, „Ich wär ausgerastet Leute, ich sags euch!“ Sein Verhalten sei einfach „ekelhaft“, so die Wahlmallorquinerin: „Ist der eigentlich total behämmert?“

Danni Büchner war 2018 selbst im „Sommerhaus der Stars“. Damals machte sich die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin auch nicht gerade beliebt. Mit den anderen Kandidaten krachte es in der RTL-Show gewaltig und auch die Zuschauer stellten sich gegen die Witwe von Jens Büchner. Danni Büchner wurde vorgeworfen, schnippisch zu sein, zu schnell überzureagieren.

Danni Büchner flippt auf Instagram völlig aus

Besonders wie Antonia unter ihrem dominanten Partner zu leiden scheint, macht die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin sauer. „Sieht er nicht, wie klein und beschämt seine Freundin neben ihm sitzt??“, fragt Danni Büchner entsetzt. Und fügt hinzu: „Ich entwickle gerade solche Aggressionen!“ Die Sendung könne sie kaum noch schauen, denn wie Patrick mit seiner Freundin umgeht, könne sie kaum aushalten.

Antonia hingegen hatte erst kurz zuvor ein Statement veröffentlicht. Die „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin finde es „widerlich“, wie andere Promis öffentlich über ihre Beziehung urteilen – nur um selbst in den Schlagzeilen zu landen. Ob sie damit auf Danni Büchner anspielt? Verwendete Quellen: Instagram/Danni Büchner, RTL+/Das Sommerhaus der Stars