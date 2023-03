So ekelhaft hat Pink in der Vergangenheit über andere Frauen in der Musikbranche hergezogen

Teilen

Sängerin Pink bei den AMAs 2022. © IMAGO/Image Press Agency

Das Internet kürt Sängerin Pink zum ultimativen „Pick-me-Girl“. Kein Wunder, so wie sie früher gegen Christina Aguilera gestichelt hat.

Mehr zum Thema 15 Leute erklären, warum Sängerin Pink das ultimative frauenfeindliche „Pick-Me-Girl“ ist

Dass Pink und Christina Aguilera keine allerbesten Freundinnen sind, ist schon länger bekannt. Einige fleißige Reddit-User haben kürzlich in der Geschichte von Pinks Musikkarriere gewühlt und so einige interessante Dinge ans Licht gebracht, darunter einige richtig fiese Sticheleien von Pink gegen Kollegin Christina Aguilera. So richtig auseinandergenommen wurde das Musikvideo zu Pinks Song „Stupid Girls“ (2006), das zur „Not like other girls“-Hymne gekürt wurde. Und das aus gutem Grund.

BuzzFeed.de hat hier alle Hintergründe, warum Pink schon damals ein echtes „Pick-me-girl“ war.