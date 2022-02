ZDF-Schauspieler und Synchron-Legende in München an OP-Folgen gestorben - seine Stimme kennt fast jeder

Von: Michelle Brey

Ekkehardt Belle (r.) gemeinsam mit den Schauspielern Heiner Lauterbach (l.) und Katja Flint im Jahr 1987. © teutopress/imago

Tom Hanks, Michael Madsen oder Steven Seagal: Ihnen und vielen mehr lieh Schauspieler und Synchronsprecher Ekkehardt Belle seine Stimme. Nun starb er in München.

München - Die Trauer um den Schauspieler und Synchronsprecher Ekkehardt Belle ist groß. Wie die Abendzeitung berichtete, starb Belle am Montag (31. Januar) im Alter von 67 Jahren in München. Hintergrund seien Spätfolgen einer Operation gewesen, wie die Zeitung unter Berufung auf seine Angehörigen schrieb.

Schauspieler und Synchronsprecher Ekkehardt Belle ist tot

Ekkehardt Belle stand in den 70er Jahren selbst vor der Kamera, ehe er sich aus dem Schauspielgeschäft zurückzog und sich auf das Synchronsprechen konzentrierte. Im ZDF spielte er in dem Vierteiler „Die Abenteuer des David Balfour“ die Hauptrolle. 1979 verkörperte er die Hauptrolle in der ZDF-Produktion „Merlin“.

Als Synchronsprecher lieh er seine unverkennbare Stimme etlichen Schauspielern wie etwa Tom Hanks, Michael Madsen oder Steven Seagal. Auch jüngeren TV-Fans dürfte seine Stimme bekannt sein. In den berühmten „Harry Potter“-Filmen lieh Ekkehardt Belle seine Stimme dem sprechenden Hut. Zudem synchronisierte er Mark Addy in „Game of Thrones“.

„Deine Stimme lebt bei uns weiter“: Große Trauer um Schauspieler und Synchronsprecher Ekkehardt Belle

„Vielen Dank für alles und für Deine wundervolle Veredlung unseres Wahnsinns!“, nahm der Schauspieler Oliver Kalkofe via Twitter Abschied. „Deine Stimme lebt bei uns weiter“, fügte er noch an. Ekkehardt Belle hatte Kalkofes Sendung „SchleFaZ“ seine Stimme geliehen und arbeitete des Weiteren als sogenannte Station Voice von Tele 5. Der Fernsehsender reagierte ebenfalls auf die traurige Nachricht und schrieb unter anderem: „Du wirst uns fehlen!“

Auch viele andere Twitter-User bekundeten ihr Beileid auf der Plattform. „Als deutsche Synchronstimme von Bill Bixby/Bruce Banner in der 70er-Jahre-Kultserie Hulk und als Stimme von Zeichentrick-Held Saber Rider hat Ekkehardt Belle meine Kindheit und Jugend begleitet“, schrieb ein User. „Seine Stimme erkannte man immer sofort. Eine echte Synchronlegende verstummt“, so der User weiter. „Ruhe in Frieden, Ekkehardt Belle“, so der Tweet eines weiteren Fans.

