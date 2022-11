Von „Eklig“ bis „Genial“: Fans diskutieren Halloween-Look von Heidi Klum

Dass unter diesem Kostüm ein Topmodel steckt, glaubt womöglich niemand auf den ersten Blick. Heidi Klum präsentierte sich dieses Jahr auf ihrer Halloween-Party als Wurm. Der Look spaltet derzeit das Netz.

Los Angeles - Jahr für Jahr begeistert Heidi Klum ihre Fans mit extravaganten Halloween-Kostümen. Nach zwei Jahren Zwangspause kann sich das Model endlich wieder in Schale schmeißen. Oder auch nicht, wenn man ihr diesjähriges Outfit betrachtet.

Heidi Klum feiert Halloween als Mega-Wurm

Am Vormittag des 31. Oktober zeigte Heidi Klum ihren Instagram-Followern bereits Teile des Kostüms. Doch als was sich die Modelmama letztendlich verkleiden würde, ahnte niemand. Am Abend präsentierte sie ihr Outfit dann auf der „Heidi Klum Halloween“-Party: Sie ging als Riesen-Wurm!

Heidi Klum veranstaltet beinahe jedes Jahr eine große Halloween-Party. Dieses Jahr verkleidet sie sich als Mega-Wurm. © IMAGO / Cover-Images

An der Angel von Ehemann Tom Kaulitz, hopste sie über den Teppich. Wirklich bewegen konnte sich Heidi in dem Anzug nämlich nicht. Für Bilder posierte sie also kaum - legte sich wenn, nur auf den Boden. Am Abend tauschte sie das Wurm-Kostüm gegen einen glitzernden Bodysuit und zeigte dabei viel Haut. Das Gesicht des Wurmes behielt sie allerdings die ganze Nacht an.

Heidi Klums Halloween-Kostüme 2019: Blutiges Roboter-Alien 2018: Fiona aus dem Animationsfilm „Shrek“ 2015: Jessica Rabbit 2014: Schmetterling 2013: Oma 2012: Kleopatra

Heidi Klum trifft mit Wurm-Kostüm auf geteilte Meinung im Netz

So lustig die Idee vielleicht sein mag, spaltet Heidi Klum als Wurm das Netz. Manche dachten bei dem Anblick eher an einen „Dönerspieß“ oder ein „Croissant“, wie Kommentare unter einem Facebook-Beitrag zu Heidis Outfit zeigen. Klar wird jedoch, viele Fans finden den diesjährigen Look ein wenig verstörend: „Ich find’s eklig“, kritisiert ein Fan.

Zum Glück sammelt sich unter der ganzen Kritik auch reichlich Lob: „Jedes Jahr aufs neue einfach mega witzig die Kostüme. Fand ich sehr geil“, feiert eine Facebook-Nutzerin. „Unglaublich gut! In Amerika wird sie dafür gefeiert“, lacht ein weiterer Fan. „Genial“, fasste ein anderer Facebook-Nutzer zusammen. Auch Enttäuschung macht sich in den Kommentaren breit. So fanden manche den Wurm nicht gruselig genug.

Ob sich Heidi Klum die Kritik zu Herzen nimmt und sich für das nächste Jahr ein gruseliges Kostüm aussucht, bleibt abzuwarten. Gemeinsam mit ihrer Tochter Leni haute Heidi Klum ihre Fans im Lederoutfit aus den Socken. Für einen Auftritt in New York zeigte sich das Mutter-Tochter-Duo im Partnerlook. Verwendete Quellen: Facebook, Instagram/heidiklum & gala.de

