„Dresden ist besonders“: Roland Kaiser freut sich auf Start von Kaisermania am Elbufer

Roland Kaiser freut sich auf Start von Kaisermania © IMAGO / Eibner

Die Kaisermania findet im Rahmen von sechs Konzerten in Dresden statt. Sänger Roland Kaiser freut sich schon besonders stark auf seine Auftritte.

Auf die bald anstehende Kaisermania freuen sich die Fans von Schlagersänger Roland Kaiser besonders. Nach einer dreijährigen Pause wird dieses Jahr einiges geboten. In Dresden stehen ganze sechs Konzerte an. Zehntausende Fans des Sängers machen sich nun schon bereit auf dieses Spektakel. Was dem Schlagersänger besonders gut an Dresden gefällt, hat er in einem Interview verraten.

Seine Freude auf die Konzerte ist groß: „Es ist kaum in Worte zu fassen, wir haben ja praktisch drei Jahre Pause gehabt. Und die Kaisermania ist für uns einer der Höhepunkte im Jahr. Bei so vielen Zuschauerinnen und Zuschauern, allein 72.000, die sich drinnen befinden plus diejenigen auf den Brücken und Wiesen, wird es ein großes Ereignis für die Stadt und für mich“, erzählt er gegenüber „Meine Schlagerwelt“.

Die Stadt Dresden hat es Roland Kaiser besonders angetan: „Ich glaube, ich habe mich in den frühen 90er Jahren in diese Stadt verliebt, und ich glaube, die Stadt mag mich auch ein bisschen. Und dann kommt dazu, dass diese Atmosphäre so besonders ist. Wenn du als Publikum auf die Bühne schaust, dahinter die Altstadt siehst, das ist gerade, wenn es dunkel wird, ein sehr beeindruckendes Bild.“

Das Publikum in Dresden ist für Roland Kaiser etwas besonderes

Doch nicht nur die Kulisse ist für den Sänger etwas Besonderes, sondern auch das Publikum: „Ich spiele ja so viele Open-Air-Konzerte in vielen Städten, wo auch viele Menschen da sind. Zum Beispiel auf der Berliner Waldbühne mit 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, diesen Anblick kennt man bereits. Nur ist in Dresden das Publikum sehr vielschichtiger. Mittlerweile haben wir viele Zuschauer, die nicht aus Sachsen, nicht aus Dresden kommen, quer durch alle Generationen. Für viele ist die Kaisermania auch ein Grund, sich dort zu treffen, wie zum Beispiel zu Junggesellen-Abschieden.“ Roland Kaiser freut sich bereits auf die Kaisermania und meint optimistisch: „Mich treibt die Vorfreude“.