Elena Miras flüchtet aus Dschungelcamp-Studio, als ihr Ex erscheint

Elena Miras tut, als müsste sie würgen, als sie Mike Heiter erblickt. © Screenshots/RTL+

Elena Miras zu Gast bei IBES-„Die Stunde danach“: Als plötzlich Ex Mike Heiter auf dem Bildschirm erscheint, stürmt der Realitystar würgend aus dem Studio.

Köln – Vor zwei Jahren saß sie noch am Lagerfeuer im australischen Busch – nun kommentiert Elena Miras (30) das Treiben im „Dschungelcamp 2023“ aus dem RTL-Studio in Köln. Die Beauty wurde zum Dschungel-Talk eingeladen und zu den diesjährigen Kandidaten befragt. Was die 30-Jährige vorher aber nicht wusste, ist, dass sie sich plötzlich mit ihrem Ex Mike Heiter (30) konfrontiert sehen würde.

Während sich die Ex-Camper Elena Miras, Anouschka Renzi (58) und David Kebekus (39) im Live-Talk „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach“ (RTL) über die aktuellen IBES-Kandidaten und die tagesaktuelle Folge auslassen, schaltet der Sender sogar live nach Australien, um sich mit zwei Begleitern der Teilnehmer auszutauschen. Und Begleiter von Dschungel-Kandidat Gigi Birofio (23) ist natürlich kein Geringerer als Elenas Ex Mike Heiter.

Fans sind sich sicher: Das war vom Sender geplant

Und Miras‘ Reaktion spricht Bände – als Heiter auf dem Bildschirm erscheint, verzieht Elena das Gesicht, als würde sie sich übergeben und stürmt aus dem Studio. Als das Interview mit dem RTL-Reporter vor Ort beendet ist und wieder zurück ins Studio nach Köln übergeben wird, sitzt die „Promis unter Plamen“-Kandidatin aber wieder auf ihrem Platz, als sei nichts gewesen. Und auch die Moderatoren des After-Talks Angela Finger-Erben (42) und Olivia Jones (53) lassen den Ausbruch unkommentiert.

Nicht aber die Fans der Show. „Elena rennt würgend aus dem Bild“, kommentiert ein Nutzer via Twitter und ein weiterer schreibt: „Ist Elena gerade aufgestanden, als Mike ins Bild kam?“. Fans sind sich sicher: Das war von RTL geplant. „Elena im Studio, Mike beim Befragen… Zufall?“, wirft ein User der Plattform ein und ein weiterer kommentiert: „Mike im Interview in Australien, während Elena bei der Stunde danach ist, genau mein Humor“.

Dass Mike Heiter und Elena Miras nicht gut aufeinander zu sprechen sind, ist kein Geheimnis. Die zwei lernten sich bei „Love Island“ kennen, aber verliebten sich erst nach der Staffel ineinander und bekamen eine gemeinsame Tochter. Nach drei Jahren Beziehung zerbrach die Liebe der beiden Realitystars schließlich und endete in einer öffentlichen Schlammschlacht.