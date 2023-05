Elif, Vanessa Mai und Katja Krasavice: Disney-Filme schuld an falscher Vorstellung von Liebe

Die Musikerinnen Elif, Vanessa Mai und Katja Krasavice sprechen in einem neuen Interview über den Einfluss von Märchenfilmen auf die Idealvorstellung von Liebe.

München – Aus den Genres Rap, Pop und Schlager stammend, könnten Elif Demirezer (30), Vanessa Mai (31) und Katja Krasavice (26) unterschiedlicher nicht sein. Ihr Engagement für die Rechte von Frauen vereint die aktuellen „Glamour“-Cover-Stars jedoch. Ihre Forderung: „Wir brauchen Bossbitch-Disneyfilme!“ Die bisherigen Produktionen von Disney würden „ein komplett falsches Bild von der Liebe“ und von Frauen vermitteln, kritisiert Elif im Interview mit der Zeitschrift. Sie fügt hinzu: „Ich dachte immer, ich muss gerettet werden und es muss dann ewig halten.”

Vanessa Mai pflichtet bei: „Unserer Generation wurden über Jahre subtil diese Klischees eingeflößt. Egal ob in Hollywood-Filmen oder Büchern. Es gab immer die böse Schwiegermutter und die böse Stiefmutter.” Die Schlagersängerin fordert ein Umdenken und hofft dabei auf die Unterstützung der jüngeren Generationen. Denn die nachfolgende Generation denke „nicht mehr so in Schubladen“.

Musikerinnen kämpfen für Frauenrechte

Mai versucht selbst, mit gutem Beispiel voranzugehen. Sie habe sich bewusst gegen „eine Art Monopol“ in der Schlagerbranche durchgesetzt. „Ich wollte meinen Weg gehen, frei von vermeintlich vorgeschrieben Gesetzen, auch mal ’ne zerrissene Jeans auf der Bühne tragen“, begründet sie ihre Entscheidung. Dafür haben sie einen hohen Preis gezahlt: „Das hätte mich meine Karriere kosten können.“ Im Endeffekt sei es aber „die richtige Entscheidung gewesen“.

Katja Krasavices Vater musste wegen Kindesmissbrauch ins Gefängnis Heute könnte es bei ihr in Sachen Karriere kaum besser laufen, doch hinter Katja Krasavice liegt ein bewegtes Leben. Ein Schicksalsschlag, den sie in ihrer Autobiografie „Die Bitch Bibel“ aufarbeitet, war die Verhaftung ihres Vaters, der 2008 wegen Kindesmissbrauch ins Gefängnis musste. Damals, als sie selbst noch ein Kind war, wurde dieser mehrmals gegenüber einiger ihrer Freundinnen in seiner Werkstatt übergriffig. „Mein Vater war ein perverser Kinderschänder, und ich konnte nichts dagegen tun. Tatsächlich hätte ich mich am liebsten übergeben“, erinnert sich Katja in ihrem Buch an die Gerichtsverhandlung, bei der auch sie aussagen musste. (Quelle: bild.de)

Ähnliche Erfahrungen machte Elif: „Anfangs trug ich immer einen Hoodie, da haben mir viele Rapper gesagt: Du bist eigentlich voll hübsch, zieh dich doch mal sexier an.“ Durch die Kommentare ihrer männlichen Kollegen habe sie sich auf ihr Äußeres reduziert und „als Künstlerin nicht ernst genommen“ gefühlt.

Neue Musik von Katja Krasavice, Elif und Vanessa Mai

Umso wichtiger findet es Katja Krasavice, „anderen Frauen zu zeigen, dass man weiterkommt, wenn man sich nicht unterordnet“. Darum geht es auch in ihrem neuen Song „Frauen“. Das dazugehörige, vierte Album „Ein Herz für Bitches“ folgt im September.

Ihr viertes Studioalbum „Endlich tut es wieder weh“ hat vor Kurzem auch Elif auf den Markt gebracht. Seit ihrer Teilnahme an der Castingshow „Popstars“ machte sie sich zudem mit Titeln wie „Zu Ende“ oder „Augen zu“ einen Namen.

Mit „Hotel Tropicana“ hat Vanessa Mai als „Wolkenfrei“ ebenfalls ein neues Album am Start. Als Frontfrau der Band war ihr vor zehn Jahren mit Hits wie „Jeans, T-Shirt und Freiheit“ oder „Ich versprech dir nichts und geb dir alles“ der Durchbruch gelungen. Anschließend etablierte sie sich als Solokünstlerin – und tritt seit diesem Jahr wieder unter dem alten Bandnamen auf. Derweil verriet Katja Krasavice, womit sie jedes Monat ein Vermögen verdient. Verwendete Quellen: Glamour.de, bild.de